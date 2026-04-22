¿Yolanda Andrade embarazada? Esto se sabe sobre la conductora

Una de las enfermedades de las que más se ha comentado a lo largo de los años es la de Yolanda Andrade, que ha tenido múltiples complicaciones al enfrentarse al ELA. Hoy que volvió a su trabajo como conductora, con sus respectivas complicaciones de sobrellevar una enfermedad tan exigente, surgió el rumor de que… ¿podría estar embarazada? Así se dio este particular momento que ella compartió en redes sociales.

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¿Por qué se hizo tendencia el Yolanda Andrade embarazada?

Tras un largo tiempo siendo realmente hermética con lo que pasaba en su dura lucha contra la enfermedad de Esclerosis Lateral Amiotrófica, Yolanda Andrade ha sido mucho más abierta en su vuelta al trabajo mediático de televisión. Por ello, sus redes también han tenido mucho más contenido, donde precisamente se suscitó este particular momento, el cual ocurrió en el hospital.

En ese sentido, tras algunos días sin contenido en redes, compartió que en un estudio que le harían en el tórax para seguir con sus respectivos tratamientos…. le preguntaron si estaba embarazada. En ese sentido, lejos de enfadarse por una pregunta que muchos vieron como absurda, la conductora lo tomó con humor e incluso le pidió a la enfermera que repitiera la pregunta.

La enfermera preguntó dicha situación alrededor de un protocolo que dejó uno de los momentos más virales de la querida Yolanda, que en general ha recibido comentarios de apoyo por parte de los fanáticos. Hoy se sabe que vive bajo el cuidado de su hermana y con escasos detalles de su proceso de salud… al menos comentados a los medios de comunicación.

¿Yolanda Andrade está trabajando en estos momentos?

Aunque en general volvió a las actividades con su debida cautela y cuidado, en los días recientes no había tenido tanto contenido en redes sociales. Sin embargo, hay registros en sus propios perfiles sobre sus actividades en televisión y también algunos videos e imágenes de su día a día. Esto último muy comentado en modo agradecimiento por parte de los fans, quienes están al pendiente de su salud… la cual ha sido severamente mermada en los meses recientes.