FOTOS | Así lucía Yolanda Andrade antes de padecer enfermedad degenerativa

Hace unas semanas, medios como Venga La Alegría dieron a conocer una triste noticia relacionada con Yolanda Andrade: la actriz y presentadora reapareció para informar que recibió 2 diagnósticos de salud no favorables para ella, y que padece una enfermedad degenerativa que podría dejarla sin caminar y hablar. “Me puedo morir antes que ustedes”, declaró.

Con una trayectoria de 34 años en televisión, Yolanda es una figura muy querida en el medio artístico. Por eso, celebridades como Julio César Chávez se han manifestado para brindarle su apoyo ante la enfermedad incurable y progresiva que padece.

“No voy a poder caminar, no voy a poder hablar”, Yolanda Andrade reaparece y explica su estado de salud TV Azteca [VIDEO] Yolanda Andrade reaparece y habla de su estado de salud; aunque asegura sentirse mejor, compartió los detalles de la enfermedad degenerativa que le diagnosticaron.

Así lucía Yolanda Andrade, casi 3 décadas antes de padecer una enfermedad degenerativa

A sus 53 años, Yolanda Andrade tiene una carrera envidiable en la televisión mexicana. Originaria de Culiacán, Sinaloa, comenzó su trayectoria en la actuación desde principios de los años 90, cuando logró abrirse paso en las telenovelas. Su carisma y talento la llevaron a compartir créditos con grandes personalidades como Cristian Castro y Alfredo Adame, con quienes llegó a compartir escenas románticas.

Crédito: Mezcalent

En aquella época Andrade demostró su capacidad para dar vida a personajes intensos y complejos, ganándose un lugar como una temible villana. Su versatilidad le permitió consolidar una carrera sólida dentro del mundo de la actuación.

Crédito: Mezcalent

Con la llegada del nuevo siglo, Yolanda decidió explorar nuevos terrenos y encontró en la conducción un espacio que se volvió fundamental en su vida profesional. Así nació la dupla que marcaría un antes y un después en su carrera: su sociedad con Montserrat Oliver, con quien conquistó al público en distintos proyectos televisivos.

Crédito: Mezcalent

Además de la mancuerna laboral, Andrade y Oliver vivieron una relación amorosa que se extendió por una década, aunque por mucho tiempo permaneció en secreto. Hoy en día, ambas mantienen una cercana amistad, demostrando que su vínculo trasciende la pantalla y el paso del tiempo.

En su encuentro reciente con medios, Yolanda aseguró que se ha reencontrado con viejos amigos del medio artístico y de todos lados, quienes le han dado palabras de aliento. “Estoy muy contenta, muy agradecida de tantas muestras de amor que he recibido”, dijo.

Crédito: Mezcalent

Cabe mencionar que antes de los diagnósticos que reveló, desde hace años Yolanda ha tenido fuertes problemas de salud. En 2023 dio a conocer que había sido diagnosticada con un aneurisma cerebral.