¿Yolanda Andrade solicitará la eutanasia? Este es el estado de salud de la conductora

Hace tiempo que Yolanda Andrade y su familia se encuentran en el ojo de la tormenta debido a qué Sergio Araiza y Marilé Andrade, en un momento fueron sindicados cómo responsables de aprovecharse de la conductora.

Esta situación continúa ya que hay rumores en el que manifiestan que la hermana y el cuñado de Andrade la estarían aconsejando de que se someta a la eutanasia.

¿Yolanda Andrade se haría la eutanasia?

Fuentes cercanas a la familia han manifestado que la hermana de Yolanda, Marilé Andrade y su cuñado Sergio Araiza, han estado conversando con ellas sobre la posibilidad de que se someta al procedimiento de la eutanasia en el país de Colombia ya que allí es legal bajo ciertas condiciones.

Señalaron que estas conversaciones se habrían dado con la intención de que Yolanda deje de sufrir por el complicado momento de salud que está atravesando. Además, también hizo hincapié en que sus familiares habrían estado buscando información de hospitales en Colombia para brindarle esta opción a la conductora, también es importante destacar que esto sería una versión de fuentes cercanas pero no hay nada oficial.

Por el momento no hay nada confirmado oficialmente ya que ni Yolanda ni sus familiares han respaldado estas declaraciones. La información es un rumor compartido por fuentes cercanas a la familia, pero sin pruebas que avalen que esto es una decisión real o un plan que se va a ejecutar.

¿Qué enfermedad padece Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade manifestó que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva qué provoca el deterioro paulatino de las neuronas motoras encargadas de controlar los movimientos voluntarios.