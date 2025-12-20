Revelan impactante noticia de Yolanda Andrade en medio de su grave estado de salud

El pasado 12 de diciembre fue hospitalizada Yolanda Andrade pero hay mucha preocupación debido a que hay rumores que aseguran que está encerrada contra su voluntad.

Un amigo cercano a la actriz , está muy seguro de que ella se encuentra encerrada por su hermana Marilé Andrade y su novio.

¿Por qué dicen que Yolanda Andrade está encerrada?

Esta fuente cercana, manifiesta que Yolanda Andrade, de 53 años de edad, si acudió verdaderamente al hospital por una revisión médica. Sin embargo, no fue internada y después habría sido encerrada por su hermana Marilé Andrade.

Todo indicaría que Marilé Andrade comenzó una nueva relación y aparentemente habría llevado a este hombre a vivir a la casa que le pertenece a Yolanda Andrade.

Ante esta situación es que los amigos de la conductora se encuentran preocupados debido a que el novio de Marilé Andrada, habría pedido a la conductora que pusiera su casa a nombre de su hermana.

También se manifiesta que Montserrat Oliver tiene total conocimiento de la situación pero no quería involucrarse debido al cariño que le tiene a Marilé Andrade.

Cabe destacar que por el momento no hay pruebas de que Yolanda Andrade esté verdaderamente encerrada en contra de su voluntad.

¿Yolanda Andrade decidió hablar?

El pasado 18 de diciembre fue la misma Yolanda Andrade quien compartió dos historias de Instagram para poder terminar con los rumores sobre un supuesto encierro.

Esta fue su historia de Instagram.|Instagram

Así también es que se la puede observar con un brazalete de hospital en su mano, en el que figura su nombre. También hay detalles de hora de ingreso y fecha.

Esto confirma evidentemente de que estuvo hospitalizada tras sufrir una recaída y desmiente totalmente estar encerrada. Incluso había compartido un video en el que felicita a su hermana Marilé Andrade por su cumpleaños.

“Feliz cumpleaños mi amor. Gracias por ser la mejor enfermera. Sigue siempre disfrutando la vida”, se ve en la publicación.

