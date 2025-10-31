Yolanda Andrade reveló algo sobre su salud que les partió el corazón a todos: “No es el mío”

Yolanda Andrade volvió a los focos luego de meses de silencio y lo que compartió convirtió su habitual sonrisa en un grito de vulnerabilidad. En su reciente aparición en el programa que conduce junto a su amiga Montserrat Oliver, confesó que hace tiempo su cuerpo comenzó a sentirse extraño para ella. “Estoy atrapada en un cuerpo que no es el mío”, dijo con voz quebrada.

Para la audiencia, aquella frase no fue una metáfora: fue una declaración de crisis. Andrade explicó que su voz le suena ajena, que al verse en videos pensaba «esa no soy yo». Su batalla no es solo contra una enfermedad: es contra la identidad.

¿Cuáles son los dos diagnóstico de Yolanda Andrade que cambiaron toda su vida?

La conductora reveló que tiene dos diagnósticos médicos, ambos inexorables. “Tengo dos diagnósticos y los dos no tienen cura. Médicamente, eso quiere decir que me puedo morir antes que ustedes”, expresó con crudeza.

Aunque no especificó los nombres de las enfermedades, sí fue clara: poco a poco dejará de caminar, dejará de hablar. “Mi mente está al tiro —y eso es lo que da más miedo— porque dices: no soy yo”, compartió frente a las cámaras.

Y sin querer ocultarlo, admitió que la vida le indicó un límite: en una misa reciente, comentó que los médicos le dijeron que podría tener entre tres y cinco años más si trabaja para ello.

¿Por qué el mensaje de Yolanda Andrade llega tan profundo?

En un mundo donde las celebridades suelen mostrar fortaleza absoluta, la confesión de Andrade conecta porque aborda algo universal: sentirse desplazado en el propio cuerpo.

Esa sensación, mencionada hace años por personas con enfermedades degenerativas, es ahora compartida por alguien con la que muchos crecimos (junto con ella misma) viendo en televisión.

Las palabras de Yolanda Andrade para quienes enfrentan lo inesperado

Yolanda no solo habló de su vulnerabilidad, sino también envió un mensaje lleno de humanidad: “Sean pacientes con sus familiares, porque cuando estás inmóvil en una cama, solo deseas que amanezca otra vez”.

Su voz tembló al confesar que la depresión le llegó cuando comprendió que la enfermedad no solo roba el cuerpo, sino el espejo del alma.

Hoy, ella agradece cada abrazo, cada oración y cada “te quiero” que lleva consigo mientras el enemigo se nombre lentamente desde adentro. Porque para ella, el cuerpo puede dejar de obedecer, pero el espíritu no deja de existir.