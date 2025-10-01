Anuncian la triste muerte de una querida actriz: esto se sabe sobre su fallecimiento

Una noticia estremeció al medio artístico mexicano: la Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó la muerte de la actriz Diana Marina López Lara, también conocida como Marina Lars, una joven actriz que destacó por su entrega como doble de acción en distintas producciones de televisión.

¿Qué dijo la ANDA sobre la muerte de Marina Lars?

A través de su cuenta oficial de Instagram, la ANDA compartió un mensaje acompañado por una fotografía de la actriz, en el que lamentó profundamente su partida:

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Stunt Diana Marina López Lara, ‘Marina Lars’. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz.”

Instagram/ANDA Marina Lars falleció el 30 de septiembre, según la ANDA

La publicación generó una inmediata oleada de reacciones por parte de figuras del medio artístico como Elías Solorio, Juan Carlos Cuéllar, Araceli Aguilar y Roberto Tello, quienes enviaron mensajes de despedida y palabras de consuelo a su familia.

¿Quién era Diana Marina López Lara?

Aunque su rostro no siempre aparecía en pantalla, Marina Lars dejó una huella profunda como stunt en series como “Como dice el dicho”, “Mujeres asesinas”, “Esta historia me suena”, “Quererlo todo” y “La marca del demonio”. Su trabajo, muchas veces en escenas de riesgo, era el que daba realismo a momentos cruciales de las tramas.

En sus redes sociales personales, Diana compartía su amor por la música y los deportes, además de revelar que estudió optometría en la Universidad Autónoma de México (UNAM) antes de dedicarse de lleno al mundo del espectáculo. Su perfil mostraba a una mujer fuerte, determinada, apasionada y con una gran energía.

¿De qué murió la actriz y doble de acción Marina Lars?

Hasta el momento, no se ha revelado la causa oficial de la muerte de Marina Lars, lo que ha generado especulación y tristeza entre quienes la seguían y admiraban. Lo cierto es que su muerte deja un gran vacío en la industria, especialmente entre quienes compartieron escena, set o amistad con ella.

En el gremio de los dobles de acción, un trabajo tan exigente como poco reconocido, Marina Lars era considerada una inspiración, por su profesionalismo y entrega total. Su legado continúa vivo en cada escena que filmó.