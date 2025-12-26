Publican video de Yolanda Andrade tras versión que fue secuestrada

Hubo muchos rumores que aseguraban que Marilé tenía secuestrada contra su voluntad a su hermana Yolanda Andrade. Sin embargo, han surgido fotos y videos que las muestran juntas.

Al Extremo | Programa 25 de diciembre del 2025

¿Cómo fue el encuentro entre las hermanas?

Las hermanas Marilé y Yolanda , se mostraron juntas en un video donde se las ve intercambiando regalos, abrazos, así también bailes y algunos discursos que se dieron a conocer en la Nochebuena de este 2025.

Sin dudas este encuentro ha servido para despejar los rumores que envolvían a Marilé, Yolanda y su esposo Sergio. Así es que han negado los señalamientos de algo turbio estaba sucediendo en la familia.

Recordemos que muchas versiones señalaban a que Marilé y Sergio manipulaban a Yolanda y tenían el control no solo de su tiempo, también de su dinero.

En la cuenta de Yolanda se puede ver un video de Marilé, abrazada por su esposo, mientras dice que,“Aquí estamos, juntos, felices, disfrutando como familia”.

Cabe destacar que Yolanda Andrade se encuentra en una batalla desde hace tres años con una enfermedad degenerativa que no tiene cura. De esta manera ha dicho en varias ocasiones que está consciente de la fatalidad de su diagnóstico y en esta ocasión, este mismo video lo termina con la frase: “Tal vez esta sea mi última Navidad”.

Aprovechando el momento es que Sergio, el esposo de Marilé, hizo comentarios sobre la acusación en su contra.

“Lo único y más importante es festejaren en familia. Como comenta Marilé, vienen mis sobrinos, mis hijos, todos para estar en familia y hay que ver hacia adelante, no hacia atrás”.

Por otro lado, es que Marilé utilizó su cuenta de Instagram para mostrar fotos de Yolanda en el festejo navideño. Allí se la puede ver contenta y mucho mejor tras su crisis de salud.

“Creo que nunca habíamos estado tan juntos y felices en una Navidad”,manifestó Marilé.

