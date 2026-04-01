¿Quién es la ex reina de belleza que fue detenida en Puebla por fraude millonario?

El pasado marte 31 de marzo las autoridades detuvieron a Zaira “N”, una mujer que fue reina de la Feria de la Manzana en Zacatlán, esto debido a que estuvo involucrada en un fraude vinculado con la lotificación de forma ilegal de un inmueble, mismo que tenía un precio de millones de pesos.

Zaira “N”: ¿Quién era la ex reina de belleza que fue detenida en Puebla?

Zaira “N” es una mujer que en el año 2000 fue coronada como reina de la Feria de la Manzana en Zacatlán, uno de los eventos más importantes del lugar y que cuenta con gran reconocimiento y popularidad.

La Gran Feria de la Manzana en Zacatlán, evento realizado en Puebla,es uno de los más representativos del lugar. Actualmente lleva más de 80 ediciones por lo que se considera una celebración histórica. Suele realizarse entre el 9 y el 17 de agosto. Se llevan a cabo diversas actividades de índole cultural o artisticas dedicadas a Virgen de la Asunción. Por otro lado, destaca la enorme y reconocida producción de manzanas en donde se ofrecen productos . Por otro lado, también se incluye la famosa coronación de la reina en donde Zaira “N” fue la elegida en el año 2000.

¿Por qué fue detenida Zaira “N”, ex reina de La Feria de la Manzana en Zacatlán?

De acuerdo con algunos reportes, la mujer estaría vinculada a un fraude millonario relacionado con un inmobiliario que fue lotificado de forma irregular. Se calcula que el valor estaría aproximadamente en tres millones de pesos. Este hecho afectó gravemente a personas que viven en el estado. Hasta el momento se sabe que Zaira “N” fue puesta ante las autoridades y su detención se realizó antes del mediodía del pasado martes 31 de marzo. Al momento de ser arrestada Zaira vestía blusa negra, suéter café, pantalón azul y botas negras, luego de eso fue trasladada al Centro Penitenciario Femenil de Ciudad Serdán.

Hasta el momento se encuentra a la espera de que se lleve a cabo su primera audiencia en donde se determinará cuál será su proceso y situación legal. Esta noticia sin duda ha generado gran ruido en redes sociales generando una ola de comentarios por parte de diversos usuarios.