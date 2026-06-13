Famoso influencer denuncia robo de su celular en la inauguración del Mundial 2026: “Me robaron mi fon acabando el partido”

El pasado jueves 11 de junio en México se vivió uno de los momentos más impresionantes luego de que se llevará a cabo la gran inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estadio Ciudad de México en donde muchas celebridades mexicanas como se dieron cita para apoyar a la Selección Mexicana, entre ellas el reconocido creador de contenido Lalo Elizarrarás, mejor conocido como "Iztaparrasta". Sin embargo, a pesar de la adrenalina del evento compartió que fue víctima de robo ya que le quitaron su celular en el Estadio.

Influencer “Iztaparrasta” denuncia robo de su celular y revela dónde se encuentra su dispositivo

A través de facebook el reconocido influencer, mismo que ha debutado en la pantalla grande y cuenta con miles de seguidores en redes sociales compartió que fue víctima de robo en el Estadio Ciudad de México “Me robaron mi fon acabando el partido y esta es la única foto que tengo en la inauguración del mundial” fueron algunas de las palabras que compartió el creador de contenido. Por otro lado, aseguró que al buscar la ubicación de su dispositivo se percató de que este se encuentra en la Plaza de la Tecnología, lugar en el que se realizan desbloqueos y flexeos de celulares. Esto lo pudo saber ya que actualmente la tecnología permite hacer una geolocalización satelital de los dispositivos. Actualmente su publicación ya acumula más de 35 mil reacciones y comentarios de todos sus seguidores, mismos que aseguran que esos hechos suelen pasta en eventos masivos en donde asisten miles de personas.

¿Quién es el influencer “Iztaparrasta” ?

Lalo Elizarrarás, conocido por sus seguidores como “Iztaparrasta” es un reconocido influencer que ha destacado en redes por hacer contenido de comedia y explorando diversos lugares de comida. Actualmente acumula más de 700 mil seguidores en instagram. Su carisma ha conquistado a muchas personas e incluso su talento lo ha llevado a la pantalla grande ya que en 2024 protagonizó la cinta "Entra en mi vida" en donde interpretó al personaje de “Diego Lunas” y compartió créditos junto a Paulina Goto, Ximena Sariñana y Hugo Catalán.

Famosos mexicanos que asistieron a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este evento de gran importancia mundial contó con la presencia de grandes celebridades mexicanas que se robaron los reflectores de las cámaras como Kenia Os, Juampa Zurita, Diego Boneta, “El Escorpión Dorado”, Alejandro Speitzer, Saúl "Canelo" Álvarez, Jaime Camil, Jacqueline Bracamontes, Mariana Ochoa, Carlos Rivera, Luis Gerardo Mendez, Javier Ibarreche, Karla Souza, Juan Pablo Medina, Dani Valle, María Chacón así como Belinda, Alejandro Fernández, Los Ángeles Azules, Maná, Lila Downs, Salma Hayek, por mencionar algunas.