¡Zoé está de luto! Muere importante figura de la música en México

Zoé es una importante agrupación en México, que desde sus inicios se ha logrado posicionar en el público con mucha facilidad. Sin embargo, en estos momentos se encuentran de luto, puesto que una importante figura de la música que trabajó con ellos acaba de fallecer.

Dicho personaje fue muy importante, además de trabajar con múltiples personalidades y grupos musicales en el país. A continuación te detallaremos de quién se trata y todo lo relacionado con su muerte.

¿Qué le pasó a Phil Vinall?

Phil Vinall era el sexto integrante de Zoé, debido a que era un productor que había trabajado en muchas ocasiones con la banda, además de colaborar con otras personalidades en México. Aunque es de origen inglés, se convirtió en una importante figura de la música en el país.

Lamentablemente, el 8 de diciembre, desde las historias de Instagram del perfil oficial de la banda que lidera León Larregui, se dio a conocer el triste fallecimiento del productor a sus 66 años. Aunque es una noticia que impactó a todos, hasta el momento se desconoce la causa de su muerte.

¿Quién es Phil Vinall?

Para muchos, Phil Vinall fue una importante figura de la música en México. Nació en 1959 en Reino Unido; al inicio empezó a trabajar con bandas británicas y algunas de Latinoamérica. Pero no fue hasta los 2000 cuando su trayectoria explotó al trabajar con Zoé .

Dentro de sus grandes participaciones se destaca que fue el productor de los álbumes “Rocanlover” y “Aztlán”, los cuales fueron merecedores del Grammy, además de participar en el MTV Unplugged, donde tocó los instrumentos de arpa de boca y pandero; así lo explican en El Heraldo.

Aunque principalmente trabajó con la agrupación mencionada, también tuvo la oportunidad de hacer colaboraciones con Enjambre, Placebo y Kinky. Ahora el productor ha dejado un vacío en el mundo de la música, el cual pocos podrán llenar. Una pérdida que el gremio musical lamenta fuertemente.