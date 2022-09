Fan de Nodal que insultó a Belinda se disculpa tras lo sucedido.

Belinda y Christian Nodal siguen dando de qué hablar después de que dieran por terminada su relación en febrero pasado, sobre todo después de que el cantante sonorense no hiciera nada después de que uno de sus fans insultara a la que fuera su exprometida.

Belinda estuvo en Guadalajara. ¿Pudimos hablar con la joven cantante?

El último pleito que protagonizaron Belinda y Nodal fue cuando el intérprete de “Botella tras botella” se enfrascó en tremenda bronca en redes sociales con la mamá de la cantante española y revelara algunas conversaciones en las que supuestamente Beli le pedía dinero para arreglarse los dientes.

Cuando parecía que las aguas se habían calmado entre ambos, Nodal se encargó de protagonizar una nueva polémica luego de la viralización de un video en donde un fan insulta a la también actriz y el cantante de regional mexicano le sigue el juego.

Christian Nodal se encontraba en un restaurante de comida mexicana donde había música de mariachi. Todo marchaba en orden hasta que un fan del sonorense se acercó a su mesa para cantar el tema “La derrota”.

Ante el hecho, Nodal tomó el micrófono y continuó interpretando el tema, pero de pronto la cosa se salió de control cuando el fanático lanzó un insulto para Belinda, exprometida del sonorense, el hecho provocó que Christian se riera y siguiera cantando con toda normalidad.

¿Cómo fue la reacción de Belinda? El hecho no pasó desapercibido para la intérprete de “Luz sin gravedad” que se pronunció al respecto en un comentario al canal Trending News by Monick, donde el suceso fue catalogado no sólo como una falta de respeto para Belinda sino para todas las mujeres.



“Muchas gracias por tus palabras, las valoro muchísimo, que triste que algunas personas apoyan ese tipo de comportamientos misóginos”, escribió Belinda.

Esta periodista es la única en su profesión que dicen las cosas como son y Belinda lo agradece 👏👏👏👏 y nosotras también porque merecemos respeto pic.twitter.com/IeIdH82HMU — JESS🦋BC (@jessecanales74) September 14, 2022

Cantante y fan de Nodal se disculpa

Las críticas no se hicieron esperar para Nodal y para el cantante que lanzó el insulto a Belinda, conocido como ‘El Charro de Toluquilla’, quien dio la cara tras lo sucedido y se disculpó.

“Te pido perdón Belinda, no tengo el gusto de conocerte. También a las mujeres que se sintieron ofendidas por esto, sé que es algo que no se debe hacer, lo hice y estoy arrepentido. Desde el fondo de mi corazón te pido perdón, Belinda”, dijo en un video de Facebook.

Así mismo, declaró que se dejó llevar por el momento, por lo que pidió a la cantante española que lo comprendiera. “Yo no tengo ningún coraje a Belinda ni tengo por qué meterme. Eso fue en la peda, si de verdad tuviera coraje lo dije aquí, pero no se enganchen”. Por último, justificó que Nodal no haya hecho nada ya que entre los dos ya no hay nada.