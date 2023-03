¿Bad Bunny, eres tú? Fan exhibe mala actitud de Kalimba.

Tal parece que los reflectores terminan por hartar a los famosos, sino pregúntenle a Bad Bunny, quien hace semanas se vio envuelto en polémica luego de quitarle el celular a una fan que intentaba tomarse una foto con él y terminó con el celular en los arbustos, algo similar le sucedió a Kalimba, quien no le quitó el celular, pero sí mostró una mala actitud.

El OV7 se volvió tendencia en redes sociales luego de que diversos usuarios lo criticaran por rechazar a una fan que quería tomarse una foto con él. La usuaria de Twitter, identificada como Gabriela Quintanilla (@Gabyyq_) compartió la mala experiencia que vivió con el cantante.

¿Qué pasó con Kalimba? Quintanilla es empleada de un restaurante al cual acudió Kalimba, quien de acuerdo con el testimonio de la joven se negó a hablar en español y cuando le preguntaban sobre su orden éste respondía en inglés.





“Hoy conocí a Kalimba, llegó al restaurante donde trabajo y por ser famoso (según mi lógica) lo reconocí, me emocioné y le pedí una foto. Al principio el tipo no quería ni hablar español, preguntaba algo y yo le respondía en español y él siguió preguntando en inglés”, publicó la joven en su cuenta de Twitter.

¿Kalimba no se quiso tomar una foto con la fan?

Gabriela agregó que después le pidió una foto, misma que sí le concedió pero más a fuerza que de voluntad. “Luego le pedí una foto y me dijo que sí, pero tenía más ganas yo de trabajar que él de salir en la foto. Luego, cuando revisé su Instagram, vi que había puesto un comentario de que ‘A veces desearía que los teléfonos no tuvieran cámara cuando él se siente cansado’”.

Esto desató la furia de la fan, quien arremetió contra Kalimba: “Mi vida, fui la única en el pin… aeropuerto que te reconoció, de ahí ni las moscas se pararon en tu plato de comida”.

“Yo sé que son humanos y también tienen días buenos y malos y quizá hoy era un día malo para él”, recalcó Gabriela, quien agregó que “se les olvida que gracias a sus fans es que aún logran hacer sus moneditas, deberían ser un poco más simpáticos a la hora de tratarnos”. Por último, la fan publicó “que tengan buenas noches todos menos Kalimba, y ojalá la comida le haya hecho daño”.

¿Qué dijo Kalimba al respecto?

Como la publicación de Gabriela Quintanilla se hizo viral, Kalimba recurrió a su cuenta de Twitter para dar su versión: “Hola. Justo entré a ese restaurante porque vi puro gringo y venía de dar muchas fotos en otro lugar”.

“Si lo tomaste persona, no era contigo específicamente”, agregó el cantante y le reviró a la fan diciendo que “tú no me atendiste, me estaba atendiendo una gringa, ¿te acuerdas? Mis pesitos los hago cantando, cuando gustes hay shows”.

¿Cómo reaccionaron las redes?

Los comentarios no se hicieron esperar y los internautas así reaccionaron: “Yo sólo quería que la comida le diera diarrea”, “Ya salió una nueva de OV7 donde está Kalimba vaya! Bueno ojalá aprenda a ser más considerado con sus fans, Porque aún soy fan de OV7”, entre otros.