Cazzu recibe polémicos mensajes tras provocativa indirecta a Belinda en Instagram

La paz que parecía haber encontrado Cazzu tras las críticas por su relación con Christian Nodal se vio una vez más sacudida recientemente, esta vez por una presunta indirecta hacia Belinda, tras el lanzamiento de “Cactus”, tema dedicado al cantante de regional mexicano.

Cabe recordar que la polémica surgió cuando la trapera argentina compartió un meme en sus historias de Instagram, el cual algunos interpretaron como una referencia a que Belinda aún no supera a Nodal después de mucho tiempo.

Aunque Cazzu no mencionó directamente a Belinda, el uso de una imagen de la actriz Gloria Stuart, caracterizada como el personaje de Rose en su vejez en la película “Titanic”, junto con la canción “My Heart Will Go On” y el mensaje “Han pasado 84 años”, fue suficiente para desatar la controversia.

Fans de Belinda arremeten contra Cazzu tras provocativa indirecta en Instagram

Esta acción provocó una intensa discusión en las redes sociales, con algunos seguidores apoyando a Cazzu, pero otros arremetiendo contra ella con fuertes críticas tanto hacia su relación con el cantante mexicano como hacia su reacción ante “Cactus”.

“Nunca serás bonita como Belinda y te lo grabas naca”, “aguas con lo que posteas, han pasado 84 años y sigues sin destacar”, “Nodal embarazó a la que pudo, no a la que quiso”, “ya se había tardado en aventar una indirecta, la canción ni es para ella pero se la acomoda”, “ni pasando 84 años dejará de ser el amor de su vida. Te tocó soportar” y “ERES LA MUJER MÁS CORRIENTE Y VULGAR DE TODA ARGENTINA Y ESO NADIE TE LO QUITA “CHULA”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la última publicación de Instagram de Cazzu.

Sin embargo, es importante señalar que, de acuerdo con diversos usuarios en redes sociales, la historia de la argentina no se trataba de una burla hacia Belinda, sino de una post relacionado con la cantante “La Joaqui”, una amiga de Cazzu.