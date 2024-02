Cazzu envía indirecta a Belinda: Esta foto lo comprueba

Las reacciones en torno a “Cactus”, tema que recientemente lanzó Belinda y que marcó su regreso a la música después de 10 años de no sacar nuevo material, no se han hecho esperar, sobre todo por las claras referencias a Christian Nodal, con quien sostuvo una relación hace dos años y se comprometió en matrimonio. Una de las personas que ha reaccionado a esta tiradera es Cazzu, actual pareja del cantautor sonorense y madre de su pequeña hija Inti.

¿Cuáles son las referencias a Christian Nodal?

El estreno “Cactus” de inmediato se hizo viral, pues contiene múltiples referencias y dedicatorias para sus relaciones pasadas, principalmente la que sostuvo con el intérprete de “Botella tras botella”, “Vivo en el 6”, “Cumbión dolido”, “Ya no somos ni seremos”, entre otras.

Para empezar, el tema lleva por nombre “Cactus”, una de las plantas favoritas del cantautor sonorense, incluso es una de las que más utiliza. Lo que más llamó la atención, fue un extracto del video, donde aparece un hombre tatuándose unos ojos en el pecho, así como la letra “B” en la espalda, tal como lo hiciera Nodal previo a su rompimiento. También, aparece un hombre luciendo un sombrero similar al del cantante, además de que la letra contiene muchas referencias hacia su ex.

¿Cazzu le respondió a Belinda? Como mencionamos anteriormente, “Cactus” dividió opiniones en redes sociales donde algunos aplaudieron el talento de la cantante española, mientras que otros le lanzaron fuertes críticas y aseguraron que su tiradera llegó bastante tarde pues Christian Nodal ya formó una familia al lado de Cazzu y su pequeña Inti.

Pero tal parece que los internautas no son los únicos que tomaron a mal la tiradera de Belinda, pues la reacción de Cazzu no se ha hecho esperar y recientemente compartió en sus historias de Instagram una imagen que presumiblemente habría sido una burla para la canción de Belinda.

En la imagen compartida por Cazzu aparece la actriz Gloria Stuart, quien interpreta al personaje de Rose en la cinta de “Titanic” pero en su vez, así como la canción “My heart Will Go On” de Celine Dion y la acompañó con el mensaje “han pasado como 84 años”, lo que muchos interpretaron como una burla para Belinda y su tardía tiradera contra Nodal.