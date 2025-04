Fans recuerdan último y polémico VIDEO de Memo del Bosque antes de entrar al quirófano

Las reacciones ante la muerte de Memo del Bosque resultan nostálgicas, tristes y al mismo tiempo hermosas. Familiares, amigos, compañeros que trabajaron con él no paran de despedirlo en redes sociales. El productor dejó una huella bastante particular entre todos los que tuvieron el gusto de tratarlo, pero algunos fans quisquillosos indican que el último video donde se le vio, no fue del todo benéfico para su imagen.

El tamaulipeco fue una de las figuras más relevantes de la producción mexicana cuando en 1993 asumió la dirección de un canal que se convirtió en espacio de culto con todo en las transmisiones nacionales, y en buena medida el éxito se le debió al recién fallecido. Pero ¿por qué hay algo de “salseo” en torno a aquel video publicado previo a entrar a quirófano en marzo pasado?

¿Qué se ve en ese video con Memo del Bosque?

Primero es bueno dar un repaso a lo que fue su enfermedad y cómo dicha situación deterioró el cuerpo del productor. Memo fue diagnosticado con linfoma Hodgkin en el 2017, incluso él declaró que esto le trajo múltiples tumores que se combatieron, pero en un proceso muy desgastante para su cuerpo.

Ya en el 2020, se hizo viral también una charla que Vica Andrade (su esposa) tuvo donde declaró que ellos ya esperaban lo peor. Pero justo en marzo pasado, Del Bosque tuvo una recaída y ahí es donde sale el famoso vídeo. En dichas publicaciones subidas a redes, se percibe a toda la familia acompañando a su padre y esposo, pero en condiciones ya algo críticas.

📌 El productor MEMO DEL BOSQUE se despidió de sus hijos, entre lágrimas, ante hospitalización 😢



Memo del Bosque fue hospitalizado y su esposa VICA ANDRADE mostró un video de cómo el productor se despidió de sus hijos: Luca, Luna y Coral.



En 2017 que había sido diagnosticado… pic.twitter.com/fqSA58SyNT — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 8, 2025

Redes reaccionan al video

Pero la pregunta que surge es: ¿estuvo mal que ellos compartieran ese momento donde una operación tan delicada terminó en un proceso final? Lo que es un hecho, es que el mismo generó una serie de reacciones tanto positivas como negativas en el mundo de las redes sociales.