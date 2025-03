Así reaccionó Romina a la aparición del fantasma de Dulce en su homenaje

Se llevó a cabo la segunda fecha del homenaje a Dulce en el centro de espectáculos La Maraka, previo al show, Romina Mircoli, hija de Dulce y su esposo Moisés González revelaron los secretos mejor guardados del holograma de la cantante que ha sorprendido a todo el mundo por su impresionante realismo.

¿Qué dijo Romina, la hija de Dulce?

“El holograma me rompió, o sea, no les voy a mentir, eso fue muy impactante para mí, incluso cómo el holograma le daba su espacio a Sheyla, la interacción, qué bonito es lo que se puede lograr ahora”, dijo la hija de Dulce.

“Cuidar el más mínimo detalle, son los vestidos de ella, tal cual, posiciones, movimientos, dedicarle precisión a la postproducción”, dijo el esposo de Romina Mircoli.

Te puede interesar: El productor Ángel del Villar advierte que apelará declaración de culpabilidad

¿Qué dijo el dueño de La Maraka del holograma? Pero fue Ernesto García, dueño de La Maraka y coproductor del espectáculo, quien compartió detalles precisos de la minuciosa realización del holograma.

“Un equipo que ya ha hecho varios hologramas y fue conseguir el material de las voces de Dulce porque dejó grabadas voces de sus éxitos pero en una versión inédita.

Son vestidos que ya había usado en conciertos, sí fue una chamba de meses. Cientos de miles de pesos sí cuesta y no 1, 2 ni 3, sí es caro pero creo que vale la pena, es un proyector que no es cualquier proyector, pesa 150 kilos y que hay qye colgar la estructura, hay que venir a calibrarlo, entonces no nada más es lo que cuesta mandarlo así sino las rentas y el montaje”, dijo el dueño de La Maraka.

Te puede interesar: “No debemos nada”, responde Eduin Caz tras amenazas en mantas a Grupo Firme

¿Se apareció el fantasma de Dulce?

Moisés también respondió a si es cierto que el fantasma de Dulce se hizo presente en la primera noche cuando su voz apareció sin planeación alguna, cuando Sheyla interpretaba “Porque me gusta Morir”.

“(Fue) Una visita inesperada, sí se encontró después en el caché de la computadora, no sé pero estaba saliendo y se filtró”, dijo el yerno de Dulce.

Por su parte, Romina dijo que “yo fui la primera en estar con la esperanza de que todo eso sea cierto porque para mí significaría que mi mamá está, que no se ha ido y eso es lo que más felicidad me daría en la vida”. El éxito del homenaje a Dulce fue tal que en junio se presentará en Monterrey, Nuevo León.