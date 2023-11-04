Farmacias del Ahorro comprometidos con las familias afectadas de Guerrero.

Ante la situación que se vive en Acapulco, en Farmacias del Ahorro hemos puesto en marcha el servicio de Orientación Médica Gratuita en 15 puntos claves de la ciudad, en donde además de dar consultas a los habitantes de Acapulco, les estaremos donando los medicamentos a todas las personas que necesiten para las siguientes afecciones:

· Infección en vías respiratorias

· Infección gastrointestinal

· Infección por hongos

Los Consultorios están ubicados en los estacionamientos de las siguientes sucursales de Farmacias del Ahorro:

Sucursales con camiones chicos:

1. Suc. Las Playas: Av. Costera Alemán s/n Col. Las Playas

2. Suc. Pie de la Cuesta: Sección XXIV L 102

3. Suc. Simón Bolivar: Calle Simón Bolívar Lote 42

4. Suc. Magallanes II: Av. Cuauhtémoc esq. Av. W. Massieu 79

5. Suc. Gran Plaza: Av. Costera Alemán 250

6. Seguro IMSS Vicente Guerrero

7. Suc. Las cruces: Lázaro Cárdenas 36

8. Suc. Colosio: Av Luis Donaldo Colosio 29B Granias del Marques

9. Asta Bandera frente a Parque Papagayo

10. Lugar en Acapulco Coyuca

Sucursales con camiones grandes:

1. Suc. CRIT: Blvd de las Naciones 2607, Fracc Marina Diamante

2. Suc. Copacabana: Blvd de las Naciones 1500, colonia La Poza

3. Zocalo de Acapulco

4. Plaza Caracol Arroyo Seco

5. Estacionamiento de la Secretaría de Salud

Toda la Familia de Farmacias del Ahorro estamos trabajando sin descanso para poder rehabilitar las farmacias y poder atender las necesidades de nuestros hermanos y hermanas guerrerenses. Ya abrimos la Farmacia que está ubicada en Calle 18 de marzo no. 21 Col. Progreso para dar acceso a todos los medicamentos, productos para bebés: pañales, fórmulas lácteas y todo lo que la población requiere en estos momentos en cuanto a medicamentos.

Estamos profundamente comprometidos con el bienestar de todos los habitantes de Acapulco y zonas afectadas.

Porque te queremos bien…

Hoy más que nunca.