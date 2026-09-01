Trucos de belleza: 3 ideas creativas para disimular una frente amplia sin flequillo

Cuando se trata de belleza parece que todo gira en torno a las tendencias que se van imponiendo en distintas etapas de cada año. Sin embargo, no todo pasa por ellas sino que algunos aspectos deben ajustarse inevitablemente a factores netamente personales.

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En este punto es donde podemos destacar que temas como el maquillaje o el corte de cabello pueden responder a los designios de la moda, pero también deben ir acordes a la forma de nuestro rostro, nuestra personalidad y objetivos que persigamos con la imagen que queremos ofrecer.

Rostros de frente amplia

Un ejemplo que se puede citar en esta instancia es cuando la persona tiene una frente muy amplia. En estos casos, se alteran las proporciones del rostro, haciendo que la atención visual se concentre en la parte alta de la cabeza.

Los especialistas en belleza remarcan que tener una frente amplia suele acentuar la sensación de calvicie, reflejar más luz y desequilibrar las facciones si además el mentón es pequeño. Es por eso que, para contrarrestar estos desafíos, la clave está en romper la línea vertical y devolver la simetría mediante cortes de pelo con textura, capas o flequillos desestructurados.

¿Cómo disimular una frente amplia?

Para poder disimular una frente amplia, lo primero que hay que tener en cuenta es que debemos evitar los peinados tirados hacia atrás o con excesiva altura vertical. De todos modos, existen ideas creativas que pueden ayudarnos con este fin jugando con los volúmenes del cabello, el peinado y el maquillaje:

