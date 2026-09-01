Trucos de belleza: 3 ideas creativas para disimular una frente amplia sin flequillo
Frente amplia. Descubre los 3 trucos sencillos y más efectivos para disimular tu frente sin flequillo.
Cuando se trata de belleza parece que todo gira en torno a las tendencias que se van imponiendo en distintas etapas de cada año. Sin embargo, no todo pasa por ellas sino que algunos aspectos deben ajustarse inevitablemente a factores netamente personales.
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En este punto es donde podemos destacar que temas como el maquillaje o el corte de cabello pueden responder a los designios de la moda, pero también deben ir acordes a la forma de nuestro rostro, nuestra personalidad y objetivos que persigamos con la imagen que queremos ofrecer.
Rostros de frente amplia
Un ejemplo que se puede citar en esta instancia es cuando la persona tiene una frente muy amplia. En estos casos, se alteran las proporciones del rostro, haciendo que la atención visual se concentre en la parte alta de la cabeza.
@valentinaovalle00 Peinado para disimular frente grande sin flequillo. Rápido, fácil y te cambia la cara. Ideal si no te gusta tu frente o quieres armonizar el rostro. #peinadosfacilesyrapidos #peinado #beautyhacks #bigforehead #frente ♬ sonido original - Valentina Ovalle
Los especialistas en belleza remarcan que tener una frente amplia suele acentuar la sensación de calvicie, reflejar más luz y desequilibrar las facciones si además el mentón es pequeño. Es por eso que, para contrarrestar estos desafíos, la clave está en romper la línea vertical y devolver la simetría mediante cortes de pelo con textura, capas o flequillos desestructurados.
¿Cómo disimular una frente amplia?
Para poder disimular una frente amplia, lo primero que hay que tener en cuenta es que debemos evitar los peinados tirados hacia atrás o con excesiva altura vertical. De todos modos, existen ideas creativas que pueden ayudarnos con este fin jugando con los volúmenes del cabello, el peinado y el maquillaje:
- Contour capilar y peinados con raya al lado: La raya al medio tiende a enmarcar la cara y alargar la frente. Cambia la raya hacia un lado dibujando una diagonal suave hacia atrás; esto rompe la simetría y reduce visualmente el ancho superior. Combínalo con un toque de bronzer o sombra del color de tu cabello aplicada suavemente sobre la línea del nacimiento del pelo (hairline contouring) para recortar un par de centímetros de superficie.
- Capas delanteras y ondas desenfadadas: En lugar de flequillo recto, desfilado o tupido, opta por capas largas que comiencen a la altura de los pómulos o la barbilla. Añade ondas suaves que aporten volumen y ancho a los laterales del rostro. El volumen lateral desvía la atención de la zona superior y equilibra la estructura facial.
- Accesorios estratégicos y cejas marcadas: Utiliza vinchas, pañuelos o diademas posicionadas justo sobre el nacimiento del cabello para cubrir ligeramente la raíz. Además, definir unas cejas ligeramente más pobladas, con un arco suave y más elevadas, ayuda a acortar la distancia percibida entre las cejas y la línea del pelo.