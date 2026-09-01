Ideas DIY: Cómo confeccionar fundas para tazas a partir de mangas de suéteres de lana

“Hazlo tú mismo” es el concepto que albergan las denominadas ideas DIY y que tanto auge tienen en la actualidad. Estas propuestas de manualidades se complementan con el reciclaje y la reutilización, algo que le da un valor agregado a cada proyecto.

Manuel quedó expuesto por su nieta, quien asegura que es un infiel: “Es un rabo verde”

Las ideas DIY son una invitación a crear objetos con nuestras propias manos y sin la necesidad de grandes inversiones, conocimientos específicos ni herramientas sofisticadas. Las propuestas parecen ser infinitas y hoy destacamos una que de seguro te encantará.

De mangas de suéter a fundas para tazas

Muchas reseñas coinciden en que las ideas DIY han dejado de ser un simple pasatiempo para convertirse en una respuesta cultural, económica y ecológica crucial. Un ejemplo de ello es la posibilidad de confeccionar fundas para tazas reciclando mangas de suéteres de lana.

Esta idea DIY no solo entretiene, sino que permite crear un elemento de mucha utilidad y que puede embellecer la mesa donde desayunas.

¿Cómo hacer fundas para tazas?

Transformar mangas de suéteres viejos en fundas para tazas es un proyecto textil de reciclaje rápido. Se trata de una idea DIY ideal para evitar quemarse las manos y mantener las bebidas calientes por más tiempo, con una confección que se logra fácilmente con el siguiente paso a paso:

Materiales

Mangas de un suéter de lana (preferiblemente que ya no uses o esté encogido).

Aguja e hilo (o silicona caliente si buscas una opción sin costura).

Tijeras afiladas para tela.

Botones, cuentas o retazos de fieltro para decorar.

Paso a paso