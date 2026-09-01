Manicura en casa: 3 ideas creativas para disimular la cutícula crecida en uñas semipermanentes

La belleza de nuestras manos no solo se enfoca en el color y el diseño que elegimos para nuestras uñas, sino que demanda acciones para protegerlas, al igual que a la piel. Es por eso que no solo se han multiplicado los productos que prometen grandes beneficios, sino que los expertos difunden sus recomendaciones.

Evidencias de extraños sucesos y una llamada de auxilio. | Extranormal

La manicura es una de las ramas del mundo de la belleza que más ha crecido en los últimos años. Mientras las tendencias se multiplican, también lo hacen los consejos para evitar que nuestras uñas se debiliten o que descuidemos temas importantes como el crecimiento de las cutículas.

Manicura en casa

Cuando la mayoría de las veces realizamos las intervenciones de manicura en nuestra propia casa, podemos estar obviando pasos fundamentales para el mantenimiento de nuestras uñas y la piel de las manos. Es por eso que los especialistas en dermatología y podología advierten sobre la "cutícula crecida" que en realidad es el pliegue ungueal proximal (piel viva) que se engrosa o se extiende sobre la uña debido a diversos factores, según precisa el podólogo Omar Leal.

En este punto, los expertos aconsejan no cortar la piel vida, hidratar constantemente las manos y uñas, además de empujar la zona con suavidad.

¿Cómo disimular la cutícula crecida?

Tras lo señalado, se le encomendó a la aplicación Gemini (Inteligencia Artificial) hacer un resumen de las recomendaciones de los expertos en torno a la manicura y las alternativas para disimular la cutícula crecida en uñas semipermanentes.

A continuación, según esta tecnología, se detallan técnicas sencillas para ocultar ese espacio sin necesidad de retirar todo el esmalte semipermanente al hacernos la manicura en casa:

