¡No quiere ser su criada! Fátima está harta de su padrastro

Fátima revela que Víctor la reprende porque no quiere ser su criada, pero no le parece justo. Además, asegura que su mamá no hace nada y la pone a hacer los mandados y a cuidar a su hermanito para que ella se salga de fiesta. Fátima se siente segura con su papá, pero no le gusta que Víctor se burle de él porque no tiene dinero. Fátima acepta que siente ser un estorbo para su mamá y su esposo y una carga para su papá.