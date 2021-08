Fátima Molina responde a vecinos que la acusaron de uso de influencias.

Fátima Molina negó que sacara sus pertenencias de manera indebida, como lo aseguraron algunos de sus vecinos, además pidió que se deje de difundir información falsa.

Luego de la explosión de un edificio en la alcaldía Benito Juárez, la actriz está en medio de la polémica porque ahí vivía y aseguró que ha respetado todas las medidas de las autoridades, sin tener privilegios o influencias.

Por medio de Twitter y sus historias de Instagram, Fátima Molina dijo que ella no ha usado sus influencias para sacar sus pertenencias como un vecino que no conoce lo dijo.

“Solo para aclarar, yo no he hecho mudanza ni he usado ‘mis influencias’ para sacar mis cosas del departamento en el que vivía como dice una persona que no conozco y que evidentemente no me conoce”, escribió la actriz.

Fátima Molina obedece a las autoridades

Fátima Molina señaló que ella siempre obedece a las autoridades y no ha podido sacar cosas de su departamento, por lo tanto dijo que eso es mentira ya que ha entrado sola siguiendo las medidas de seguridad.

“He entrado yo sola al departamento sólo con la fiscalía y peritaje, nadie más. Siempre con los protocolos que ellos nos indican. Dejemos de mentir y de creer mentiras. Tampoco he pasado 4 veces al lugar”.

