Christian Suárez asegura que Laura “N” no sobreviviría en prisión.

Christian Suárez, exesposo de Laura “N”, se sinceró para las cámaras de Venga la Alegría sobre el escándalo legal que enfrenta la presentadora peruana.

Laura Bozzo es una de las conductoras más polémicas del espectáculo

Christian asegura que las autoridades están siendo injustas con la conductora, quien no sobreviviría en caso de ser privada de su libertad.

“Si a ella la encerrarán, estaríamos matándola. Después, todo lo que puedan hablar de un enfisema pulmonar, ataque al corazón o lo que ustedes quieran, pero la matarían. La estarían condenando en vida a una muerte”, expresó el ex de la polémica conductora.

Christian Suárez está dispuesto a revelar una lista de contadores en caso de que su ex llegue a prisión.

“Yo te digo una cosa, y es una advertencia, si a Laura le llegara a pasar algo con base en ir a la cárcel o algo, yo voy a dar nombres de los contadores y de mucha gente que tuvo que ver para que ella esté pasando estas cosas”, confesó el joven en exclusiva para VLA.

Suárez expresa que Laura “N” está recibiendo un trato injusto por parte de la ley mexicana.

“Que no se pasen de listos, me parece bárbaro, pero que no exageren porque no estamos hablando de un narco o un político, estamos hablando de una conductora de televisión”, concluyó el artista a este programa.

Figuras del espectáculo arremeten contra Laura “N”

El escándalo legal de Laura “N” ha desatado todo tipo de reacciones entre diversas figuras del espectáculo. Tal es el caso de Gabriel Soto e Irina Baeva, quienes aseguran seguir con su demanda por la vía civil contra la presentadora peruana.

La pareja de actores sostiene una batalla legal contra Laura “N” por los supuestos cargos de acoso, discriminación y amenazas, todo bajo la vía civil.

Por su parte, Alfredo Adame también arremetió contra la artista peruana, asegurando ser el hombre que denunció a Laura “N” por evasión fiscal.

