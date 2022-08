Fecha del fin del mundo se adelanta, alertan expertos.

Los días de la humanidad podrían estar contados, eso es lo que dice la más reciente teoría que versa sobre el fin del mundo y del universo.

Sergio nos explicó, con peras y manzanas, la planificación familiar.

Muchos científicos han mencionado que la teoría del Big Bang sigue, y que su expansión se ha acelerado, pero esto no es lo más preocupante, sino lo que vendrá después, una contracción conocida como Big Crunch o el Gran Colapso.

¿El fin del mundo se adelantará? De acuerdo con especialistas, la teoría del fin del universo sería errónea y este evento sucedería antes de lo esperado, aproximadamente en 65 millones de años, así que no te preocupes porque falta bastante tiempo.

Te puede interesar: Estas son las fechas que apuntan al Fin del Mundo en este 2022.

No obstante, la nueva teoría del fin del mundo sugiere que este llegará como una explosión mortal que acabará con todo lo que conocemos.

“Este nuevo escenario concuerda naturalmente con las teorías reciente de la cosmología cíclica y las conjeturas sobre la gravedad cuántica”, declaró Paul Steinhardt, uno de los autores del estudio realizado por la Universidad de Princeton y publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

También se espera que las estrellas dejen de nacer, que las galaxias se oscurezcan y que los hoyos negros se evaporen, detalló el físico Matt Caplan de la Universidad de Illinois. Todo esto provocaría una inestabilidad que generaría un colapso que derivaría una gran explosión.