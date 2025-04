Las fechas que enfrentan más complicaciones en el amor, según la numerología

Expertos en esoterismo y espiritualidad han dado a conocer cuáles son las complicaciones que enfrentarán los individuos durante los próximos días. Esto basándose en predicciones lanzadas con ayuda de la numerología.

Y es que esta práctica espiritual relacionada con la astrología occidental nos indica que algunas fechas están relacionadas con conflictos amorosos, por lo que lo más probable es que las cosas se salgan de control con tu pareja durante los días que estipularemos a continuación.

Estas son las fechas en las que enfrentarán complicaciones amorosas

Las personas nacidas en las fechas con 7, 16 y 25, podrían enfrentar diversos problemas en el ámbito romántico y es que sus emociones estarán a flor de piel y eso las hará sentir más sensibles e influenciables ante posibles comentarios externos en contra de su relación.

También existe la posibilidad de que comiencen a malinterpretar las intenciones de su pareja y que se sientan heridas cuando en realidad no había una ofensa, al menos no de forma intencionada o no se tenía una connotación negativa.

Por otro lado, existe una necesidad gigantesca de dar y recibir amor de manera genuina, aunque en la mayoría de los casos son demasiado incomprendidos y también pueden tener una autoestima muy baja.

Además, los que tienen fechas como el 8, 13, 17,19 y 26, también tendrán complicaciones debido a que se les obligará a pagar sus deudas con el karma, es posible que durante las próximas semanas se den cuenta de que su relación no es lo que realmente creían que era.

Vibración anual

¿Ya sabés qué te depara la numerología este año?



No es casualidad lo que estás sintiendo…

Cada año trae un aprendizaje distinto.

¿Es tiempo de iniciar, soltar, construir o despertar? pic.twitter.com/337Q30m5s8 — Matias (@Lodicelaluna) April 22, 2025

Expertos en numerología han lanzado estas advertencias para que las personas nacidas en las fechas mencionadas puedan estar preparadas ante los cambios que habrá en los próximos días.

Aunque parece que estas decisiones son arbitrarias, lo cierto es que tendrán un impacto en el futuro de los individuos, por lo que deben atravesar todos los problemas que se les presenten para poder aprender y crecer a nivel personal.