Federica Quijano revela cómo ha salido adelante a pesar de que sus padres la abandonaron

En otra entrega de la entrevista exclusiva que Pati Chapoy le hizo a Federica Quijano, la cantante habló sobre la relación que tuvo con sus padres después de que los abandonaran a ella y a sus hermanos.

¿Qué dijo Federica Quijano? “Yo alguna vez, ya que había pasado tiempo le dije a mi mama: ‘¿Mami por qué nos dejaste? ¿Por qué nos dejaste a los tres? ¿Por qué nos cambiaste por él, por Heriberto?’”, declaró y aseguró que ella jamás dejaría a sus hijos por nadie.

Federica Quijano ha vivido fuertes situaciones, ¿la abandonaron?

Al preguntarle sobre si su papá es alcohólico, Federica Quijano dijo que “sí y nunca lo aceptó, como que toda su vida giraba en fiestas, en mujeres y todo eso, y nosotros de repente estábamos en una fiesta de grandes y habían pasteles pero no podíamos comer de esos pasteles porque tenían marihuana”.

La integrante de Kabah recordó que su padre se quedó sin dinero, sin mujeres y sin nada, pero la única que lo recibió fue ella. “Recibí a mi papá porque no tenía ni dónde vivir, no tenía un solo peso y mi papá a diario pedía su pijama lavada, usaba a mi chofer… y debajo de la cama de mi papá habían cosas que se había sacado del refri… botellas de tequila, tuve que cerrar con llave el bar”.

“Le renté un cuarto en el mismo pueblo donde tenía yo mi casa y de repente mi papá empezó a tener estas lagunas, se le olvidaban cosas. Una amiga mía me ayudó a buscar una casa que lo recibiera y empezó a tener episodios de esquizofrenia y desde que lo dejé nunca regresé, no veo para qué”, agregó y señaló que cuando convivía con su padre él se ponía a llorar y recordaba a su madre.

¿Cómo tomó la decisión de ser madre soltera y adoptar a dos hijos?

“Después de operaciones de endometriosis, a partir de ahí me dijeron ‘no puedes tener hijos’. Lo único que tenía claro era que quería ser mamá, entonces vi que sacaron en un noticiero que habían tirado a un bebé a la basura, entonces les hablé a mis amigos de noticieros y les dije ‘quiero ayudar a ese bebé’”, señaló Federica Quijano.

Posteriormente le preguntó a la directora si ella podría adoptar, fue así como empezó el proceso de adopción de su hija María. “Me la dan y me dicen: ‘¿Aceptas a esta bebé como tu hija?’, y yo sí. Me dejan sola con ella y le juré amor eterno”.

“Sebastián llega, a diferencia de María, lo encontraron en un basurero, con el cordón umbilical, llevaba tres días en el basurero, lo encontraron con neumonía, descalcificado y como roído por ratas y animales”, sentenció Federica Quijano.

¿Cómo se dio cuenta de la enfermedad de su hijo Sebastián?

A los 13 años su hijo sufrió un percance, posteriormente empezó a dejar de hablar y a gritar. “El primer diagnóstico era que tenía una enfermedad crónico-degenerativa progresiva y que en tres años se me iba a morir. Ahí empezó todo tan difícil”.

Federica Quijano aseguró que primero le diagnosticaron síndrome de Heller (vuelve a ser un bebé cada 7 años), posteriormente se le presentó memoria a corto plazo, seguido de crisis de agresión. “Tuve que internar a mi hijo en un hospital psiquiátrico, empezó a tratarse de aventar por las ventanas, se empezó a lastimar… rompía todo, me empezó a agarrar a mí a golpes. Yo sé que Sebastián va a estar pegado a mí hasta el día que yo me muera”.