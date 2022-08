Felicia Garza habla sobre la esclerosis múltiple de su hija.

En 2021, Felicia Garza se dijo consternada por la salud de su hija menor Dulce María, quien ya no podía valerse por sí misma debido a la esclerosis múltiple que padece; sin embargo, este fin de semana Dulce tuvo que ser hospitalizada de emergencia por su enfermedad.

“Ayer apenas me avisaron que ya estaba internada. Me avisó su marido, mi yerno. Entonces, yo lo único que espero es que salga pronto y se sienta mejor. (La esclerosis múltiple) es una enfermedad que va deteriorando a la persona lamentablemente y como no hay cura, ves con tus propios ojos como la persona va perdiendo su vitalidad”, declaró Garza a Ventaneando.

La compositora expresó también que, debido a la salud de su hija, “sería mejor que se fuera rápido porque siempre es (difícil) y eso que era deportista, era maestra de pilates y ahora ya no se puede casi ni mover, tarde o temprano va a pasar porque se está deteriorando rápido”.

¿Cómo está la salud de su hija? Su hija Dulce María fue hospitalizada debido a una infección en la vejiga derivada de la esclerosis múltiple que padece hace más de cinco años y esto fue lo que dijo la compositora en exclusiva para Ventaneando.



“Como padre, para uno es muy triste ver como tu hija se va poco a poco mermando, se va diluyendo en cuerpo y espíritu, se está yendo paulatinamente y es una enfermedad pues lenta y que prácticamente no se conoce la cura, es irreversible, ella era maestra de pilates (…), deportista totalmente y de repente empezó a tener problemas pues ya con sus extremidades que ahorita, por cierto, pues ya no camina”, declaró.





“A ella la tienen que poner en silla de ruedas, o sea, prácticamente ya no tiene movilidad en sus extremidades y está perdiendo también hasta en la parte superior en sus miembros superiores, sus manos, sus brazos”, añadió.

Felicia Garza también señaló que debido a la enfermedad que padece su hija su sistema inmunológico decae y a raíz de esto le vino una infección en la vejiga, misma que se le tapó a consecuencia de la esclerosis múltiple.

Garza declaró que sus nietas, su yerno y una enfermera son quienes velan por la enfermedad de su hija, quien mantiene un buen sentido del humor pese a los problemas de salud que enfrenta.

“Sus hijas están mucho muy cerca de ella, su marido no está con ella, tiene una muchacha que la ayuda durante el día”, finalizó.