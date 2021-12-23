¿Cómo felicitar a tu ex en Navidad? Sigue estos pasos para no quedar mal.
Tener la tentación de felicitar a tu ex durante la Navidad es algo bastante normal, por eso te dejamos los mejores consejos para hacerlo.
La época de Navidad se ha convertido en una de las favoritas para todos, pues es el momento ideal para convivir con todos los seres queridos; sin embargo es muy cierto que durante estas fechas un ex se haga presente.
Por eso, una de las preguntas que puedes hacerte durante estas festividades es si felicitar o no a tu exnovio, aunque existen varios pros y contras, todo depende de si quedaron en buenos términos luego de la ruptura, si aún siguen en contacto, qué tan seria fue su relación y si aún te encuentras en duelo por la separación.
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Pues en muchas ocasiones, algunas personas son propensas a sentir mucha melancolía, nostalgia, entre otras cosas.
La mejor forma de felicitar a tu ex
Si durante estas fiestas decembrinas te acuerdas de tu expareja, es algo muy normal. De hecho, existe un término para esta conducta: Marleying, creado a partir de una consulta del sitio de citas E-Harmony.
Esta plataforma entrevistó a 4 mil personas y el 11 por ciento aceptó ponerse en contacto con su antigua pareja.
La Navidad puede traerte recuerdos sobre tu ex, sobre todo si se celebró a su lado el año pasado, pero también se debe a la presión social, pues todo es paz, amor y en algunas ocasiones se ven obligados a mandar mensajes o responder una felicitación.
Aunque en algunas coacciones las personas también lo usan como excusa perfecta para volver a entablar contacto con esa persona.
Para felicitar a tu ex en Navidad basta con un mensaje sencillo y educado donde se escriben los deseos para la buena suerte, salud y familia. También puede ser un texto largo que ayude a desahogar de alguna manera. Aunque, si no responde, lo mejor es no insistir más, pero existen varias razones para hacerlo entre las que se encuentran:
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• Quieres cerrar un ciclo
• Te nace de corazón
• Buscar re-conectar con esa persona
• Por compromiso
• Es un impulso debido a la nostalgia de la época