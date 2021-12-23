WhatsApp: Éstas son las mejores frases para desear Feliz Navidad.

Mañana todos celebramos Navidad, por lo que podremos pasar gratos momentos en compañía de nuestros seres queridos, no olvides que esta es una temporada donde se envían mensajes para desear lo mejor a las personas más cercanas a ti.

Por eso, en esta ocasión, te dejamos algunas frases que podrían ayudar a que se pueda enviar ese mensaje especial por medio de la aplicación WhatsApp.

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La importancia de WhatsApp en Navidad

WhatsApp es una aplicación que ayuda a mantener contacto con las personas más importantes en tu vida, no importa que tan cerca o lejos estén. Por ello, te dejamos las frases más creativas que puedes enviarle a tus amigos, familiares, compañeros y conocidos para desearles una feliz Navidad.

• Que estas navidades sean de paz, amor y alegría para todos. Que el nuevo año nos encuentre renovados, y dispuestos a emprender nuevos proyectos. ¡Felicidades!

• Deseo que la magia de la Navidad te ilumine y te ayude a conseguir todos tus sueños. ¡Felices fiestas!

• Las palabras no pueden sustituir el abrazo que deseo darte, pero las uso para anticipar el gran abrazo que te daré al verte.

• Que estas fiestas de Navidad estén envueltas en papel de felicidad y atadas con cinta de amor para que perduren todo el año nuevo.

• Que la Navidad nos llene de inspiración duradera para alcanzar todos nuestros proyectos y sentirnos realizados.

• Los regalos de tiempo y amor son sin duda los ingredientes básicos de una verdadera feliz Navidad.

• Estas Navidades espero que tengas el coraje de amar y de ayudar con más fuerza que nunca a aquellos que te rodean.

• La magia de la Navidad es la de personas como tú, que hacen que el tiempo pase volando.

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Es importante recordar que el mejor mensaje es el que sale del corazón y con mucho amor.

