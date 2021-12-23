¿Cómo preparar el mejor ponche navideño? Sigue estos sencillos pasos.

La temporada decembrina y el frío de estos días ameritan una buena taza de ponche navideño. Realizar la típica bebida de las fiestas es más fácil de lo que crees, ya que necesitas ingredientes que seguramente tienes en tu refrigerador.

El ponche tiene sus orígenes en la India con el nombre de “pãc”, que significa “cinco”, número equivalente a los ingredientes iniciales de esta tradicional bebida.

Posteriormente, el ponche fue llevado a Inglaterra, donde se le dio el nombre de “punch”, término que fue adoptado por otros países europeos, incluyendo a España.

Los españoles cambiaron el término de “punch” a ponche, y a su llegada a México, el pueblo mexicano adoptó la tradicional bebida.

Te puede interesar: ¿Cómo preparar la mesa ideal para Navidad? Sigue estos consejos.

Estos son los ingredientes que necesitas para el ponche navideño

2 manzanas

200 gramos de tejocotes

4 guayabas en gajos

Tres cañas de azúcar

Un puñito de pasas o ciruela pasa

Una taza de flor de jamaica

½ taza de pulpa de tamarindo

1 varita de canela

Un cono de piloncillo

2 litros de agua

Cáscara de una naranja

Un puñito de nueces para dar sabor y textura

Ron al gusto

¿Cómo preparar el tradicional ponche navideño?

Pela las cañas de azúcar con un cuchillo muy filoso y córtalas de aproximadamente de 10 centímetros. Parte las cañas en forma de bastoncitos para colocarlas en la olla y en los vasitos finales como decoración.

Pela los tejocotes y córtalos a la mitad; recuerda sacarles los huesos y reservarlos.

Las guayabas también se pelan y se cortan en cuartos, mientras que las manzanas van descorazonadas y partidas en cubos.

Busca una olla grande y profunda, sirve agua, coloca una rajita de canela y el piloncillo.

Calienta todo a fuego lento. Una vez que el agua hierva y se haya disuelto el piloncillo, debes agregar las cañas, las manzanas y los tejocotes. Sube el fuego y deja que se incorporen los sabores por veinte minutos.

Después de veinte minutos, agrega los gajos de guayaba, las pasas, la flor de jamaica, el tamarindo, las nueces y la piel de naranja.

Asegúrate de que el ponche sea dulce a tu gusto, si le falta azúcar, puedes agregar más piloncillo.

Deja hervir la preparación final por otros veinte minutos y tu ponche estará listo para disfrutar en familia.

Cuela la bebida para quitar la flor de jamaica y los huesitos de las frutas.

Sirve la preparación en tazas navideñas y agrega las típicas cañas en forma de bastón; tendrás una bebida cálida y dulce para celebrar las fiestas decembrinas.

También te puede interesar: Estos son los mejores rituales para recibir la Navidad.