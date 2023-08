¿Cómo guardar tus zapatos para atraer la abundancia?

Las personas somos seres cargadas de energía de la cabeza a los pies, eso quiere decir que en las plantas de esas extremidades que nos sostienen tenemos algunas cargas energéticas que pueden atraer buena o mala suerte, y esta a su vez se trasmite a nuestros zapatos, por eso es muy importante como los guardes.

Aunque no lo creas, la abundancia que puede llegar o no a nuestra vida depende mucho de cómo mantenemos la energía de nuestro cuerpo, y algo que muchas personas descuidan está en su calzado, si tienes alguna dificultad económica, por ejemplo, tal vez el problema no sea que no te esfuerzas lo suficiente.

El mes en que naciste define tu personalidad. ¡Descubre cómo eres!

Quizá el problema sea la forma en la que estás guardando tus zapatos, pero para evitarte mayores complicaciones, aquí te dejamos la forma correcta de guardar tus zapatos para atraer la abundancia, ya no dejes que la mala suerte te azote.

¿Cómo guardar tus zapatos correctamente para atraer la abundancia?

Antes de guardar tus zapatos, ponlos a ventilar

Además de ser una de nuestras cartas de presentación, los zapatos también acumulan mucha de nuestra energía personal, incluso de la buena o mala suerte que tenemos, seguro que has visto que muchas personas, después de quitarse el calzado, colocan sus pares a la intemperie, más allá de evitar malos olores, esto también sirve para hacer que las energías vuelen y se trasformen.



Límpialos o lávalos

Siguiendo el tema anterior, después de usar tu ropa interior, no la guardas para volver a usarla, ¿o sí? Pues la misma higiene debes tener con tus zapatos, si bien, no puedes lavar tu calzado en cada puesta, al menos puedes limpiarlo, lo ideal es que no tenga malos olores ni manchas, si detectas que tiene eso, no lo guardes y mejor primero hazle el tratamiento adecuado.



Guarda tus zapatos en un lugar limpio

Si tus zapatos están limpios y sin malos olores, para hacer que la abundancia tenga una tracción completa requiere que el lugar en el que guardes ese calzado esté limpio, ordenado y también con un buen aroma, además de ventilado, así evitas que se hagan feos, transita el aire y te duran más tiempo.



No los guardes amontonados

Además de la limpieza, el orden es la otra clave de la prosperidad, eso quiere decir que si quieres que la abundancia se quede contigo, tienes que guardar tus zapatos bien acomodados, cada uno con su par, y todos en la misma dirección no los amontones ni dejes que estén hechos bola.