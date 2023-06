Feng Shui: ¿Por qué no debes tener una televisión en tu cuarto?

La decoración del hogar es fundamental para que las energías fluyan al interior y hacia el exterior de forma correcta, al menos es lo que dicta el Feng Shui, por ello es necesario considerar algunas reglas básicas como el hecho de no tener televisiones en la habitación pues son más peligrosas que los espejos.

El Feng Shui considera detalles como la colocación de ciertos objetos, así como algunos que definitivamente no debemos tener en el hogar, por ejemplo los espejos, los cuales se dice tienen una energía negativa ya que son portales hacia otras dimensiones, por ello deben colocarse en sitios estratégicos, pero no son los únicos sino también las televisiones pueden jugar en nuestra contra.

¿Por qué no es bueno tener una televisión en mi cuarto? Como mencionamos anteriormente, muchas personas aseguran que no es recomendable tener bajo ninguna circunstancias espejos dentro de las recámaras y menos si reflejan hacia nuestra coma o a la puerta. En ese sentido, las televisiones pueden jugar un papel similar y podrían alterar nuestra energía.

Así que si eres de las personas que tienen una televisión en su cuarto para verla por las noches, a partir de ahora es probable que no la quieras más y la mandes a la sala o a cualquier otro lugar lejos de tu habitación.

Según expertos, la principal razón por la que no es bueno tener una televisión en nuestra habitación es porque nos roba energía, al grado de dañar nuestro estado de ánimo. Por eso en algún momento te has sentido sumamente cansado o no has tenido la concentración suficiente, además de que al despertarte por las mañanas sientes poco placer y esto es gracias a que estos aparatos electrónicos consumen parte de ti.

¿Se pueden agravar los malestares?

No obstante, los malestares se pueden incrementar si además tienes otros aparatos electrónicos en casa como computadora, DVD, modem de internet, radio, tabletas, despertadores e incluso el celular. Así que para obtener un mejor descanso, lo principal es dejar las recámaras libres de aparatos eléctricos y tecnológicos.

¿Dónde colocar el televisor?

Al igual que los espejos y las plantas, las televisiones también deben colocarse en un sitio especial dentro de la casa para el correcto flujo de la energía y así atraer la buena suerte y la fortuna, además de obtener un mejor descanso. Lo único que debes hacer es colocarla en un espacio amplio y bien ventilado como la sala, incluso cerca de las ventanas para promover el flujo de energía.