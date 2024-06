Fenómeno de La Niña: ¿Cuáles serán sus efectos en México?

La Niña es un fenómeno climatológico que se hace presente todos los años y afecta considerablemente a diversos países. Uno de ellos es México, por eso te compartimos cuáles serán sus efectos este 2024.

¿Qué es el fenómeno de La Niña?

El fenómeno de La Niña es un evento climático que forma parte del ciclo conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENSO). La Niña se caracteriza por el enfriamiento de las aguas superficiales del Océano Pacífico Ecuatorial Central y Oriental. Este fenómeno tiene un impacto significativo en el clima global, alterando patrones de lluvia, temperaturas y vientos en diferentes regiones del mundo.

¿Cuáles serán sus efectos en México?

“En el norte de México, La Niña genera condiciones que favorecen la sequía: mucha humedad y la precipitación que llega a través de, por ejemplo, frente fríos, deja de venir porque la circulación atmosférica empuja esos fenómenos más hacia el noroeste de los Estados Unidos, donde se vuelve mucho más lluvioso. Por otro lado, el sur de nuestro país se vuelve un poco más húmedo”, declaró Alejandro Jaramillo Moreno, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM.

De igual modo, el experto aseguró que el fenómeno de La Niña no ayuda a revertir el calentamiento global como muchas personas creen. Si bien las aguas del Pacífico son menos cálidas, el calor se traslada a la cuenca del Atlántico, aumentando así la temporada de huracanes en México.

¿Cómo afecta el fenómeno de La Niña a la población? “En las zonas donde La Niña favorece las sequías, las lluvias llegan con poca cantidad de agua y esta afectación se va alargando hasta el año que sigue. Entonces, este fenómeno perjudica a las poblaciones y ecosistemas que subsisten con base a la demanda de agua”, agregó Jaramillo Moreno.

En ese tenor, aseguró que los efectos negativos para México tienen que ver principalmente con la producción agrícola, pues esto genera que haya menor disponibilidad de alimentos, lo que se traduce a su vez en el aumento de precios y el costo del agua potable.

“Si no hay agua, no se puede regar, y entonces hay falta de disponibilidad de productos que afectan no sólo al abastecimiento de comida, sino también al precio del consumidor”, sentenció.

Sin embargo, otra forma en que puede afectar el fenómeno de La Niña es que suceda lo contrario a la sequía y llueva en exceso provocando inundaciones.