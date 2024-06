Ferka asegura: “Mi padre está siendo el mayor ejemplo para mi hijo”

En el programa 14 de MasterChef Celebrity 2024, los participantes experimentaron el reto de la caja misteriosa, en el que tuvieron que preparar deliciosos platillos inspirados en sus papás. Rossana, Jawy, Litzy, Harold, Ernesto, Rey Grupero y Ferka abrieron sus cajas misteriosas, en las que se encontraron fotografías de sus papás, así como artículos relacionados con ellos.



Durante este emotivo reto vimos a los participantes hablando de sus padres, como Ferka que mostró su foto, expresó todo el amor que siente y dijo entre lágrimas: “Mi padre ha sido un gran apoyo en mi vida y además de ser un gran papá para mí, está siendo el mayor ejemplo para mi hijo”.

Además de la tierna fotografía en la que la actriz aparece con su padre, en la caja misteriosa se encontraba una botella de tequila, la cual tiene un gran significado para ella, debido a que asegura que su papá le enseñó a tomar para que no la hicieran “tonta”.

Al momento de que Claudia Lizaldi le preguntó a Ferka por la botella de tequila, ella se limitó a contestar: “Me enseñó a tomar para que no me hicieran tonta. Siempre me dijo ‘aprende a tomar para que no te emborrachen’, me enseñó muchas cosas a su manera muy disciplinada”.