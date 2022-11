Esta fue la advertencia que recibió Ferka sobre Christian Estrada y no hizo caso.

La relación de María Fernanda Quiroz, conocida como Ferka, y Christian Estrada, ha estado llena de escándalos y polémicas.

¡Ofri le está echando galleta para cumplirle a Tabata Jalil! Saben que tienen que rifar porque está en juego el último pase a la final.

La más reciente fue cuando el modelo le quitó a su hijo a la conductora y por ello actualmente se encuentra en la cárcel a la espera de que se defina su situación legal.

Este hecho llevó a los fans de la conductora a recordarle que le advirtieron sobre el peligro que podría correr al lado del también futbolista. Otra persona fue Frida Sofía, quien en Ventaneando contó el maltrato que vivió con Estrada cuando anduvieron.

“Tengo comprobado que Christian, cuando se enteró que estaba embarazada se fue a Los Cabos, no me habló en 9 días y yo no me podría arriesgar a que ese bebé creciera. Después de que sufrí lo del aborto, este hombre va a un programa y saca la foto que yo le mandé de a prueba positiva”, dijo.

“Después de mi aborto le llevó mariachis a mi mamá en su cumpleaños a Nueva York. Después de ver la foto así abrazado, cómo no voy a estar enojada con mi mamá ¿Qué hacía Christian ahí después de haber cortado conmigo, ¿qué hacía todo el tiempo ahí?”, añadió.

En tanto, una mujer llamada Ally Dillon reveló que tenía una relación con Christian Estrada, cuando el modelo recién iniciaba su romance con Ferka.

“Lo que es capaz Christian para tener fama, le corté por mentiroso, oportunista, aprovechado falso, haciéndose la víctima delante de todo el mundo”, mencionó la fémina hace unos meses.

“Esa parte financiera deberían de preguntarle a Sofía ella fue una de las personas que me dejó con la boca abierta de las asquerosidades que le hacía a esta chica por dinero”, cerró.