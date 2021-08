Fernanda Castillo causa polémica con mensaje en redes sociales.

Fernanda Castillo desató tremenda polémica tras lanzar contundente comentario a todas las personas que se niegan a vacunarse contra el virus de Covid-19. La actriz tomó su cuenta de Instagram y escribió algunas palabras que desataron todo tipo de reacciones entre los fanáticos.

“Si usted rechaza la vacuna, es su derecho. Háganos el favor y rechace también el tratamiento si se infecta de Covid-19. Así al menos, le deja el chance a otros de salvarse”, escribió la sonorense.

Algunas personas apoyaron las palabras de Fernanda Castillo, mostrando su rechazo a las personas antivacunas. Por otra parte, más internautas expresaron que la atención médica no se debe negar a nadie.

Fernanda Castillo se ha mostrado más que feliz por recibir la primera dosis de la vacuna contra Covid-19. Fue a mitades de julio de este mismo año, cuando la actriz de El Señor de Los Cielos publicó una foto con una bandita roja en el brazo izquierdo.

“Agradecida de tener la oportunidad de cuidar mi salud, la de mi familia y la de todos los que me rodean. Si tienes opción, si puedes decidir, vacúnate por todos los que ya no pueden o ya no están”, escribió la artista confesando su reciente vacunación contra el virus de Covid-19.

Te puede interesar: Critican a Luisito Comunica por comparación con Jesucristo. (FOTO)

Fernanda Castillo y sus problemas de salud tras el nacimiento de su bebé

Fernanda Castillo se convirtió en una mujer muy cuidadosa con su salud y estado mental, ya que en el pasado se vio involucrada en un problema postparto.

Fue en el 2019, cuando la sonorense sufrió una hemorragia obstétrica tras dar a luz a su primer hijo Liam, fruto de su relación con Erik Hayser.

La artista, de 39 años, no ha dejado de actualizar su estado de salud antes miles de fanáticos, además se ha convertido en una inspiración para múltiples mamás primerizas.

También te puede interesar: ¿Sarita Sosa podría ir a prisión por mentir a la ley de Estados Unidos?