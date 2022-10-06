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FOTOS | Fernando del Solar dejó desprotegidos a sus hijos. Esto dijo Ingrid Coronado.

En una plática con Ventaneando, Ingrid Coronado se sinceró sobre el testamento de Fernando del Solar... Comentó que había dejado desprotegidos a sus hijos.

Por: TV Azteca

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