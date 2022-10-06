FOTOS | Fernando del Solar dejó desprotegidos a sus hijos. Esto dijo Ingrid Coronado.

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Estilo nórdico en tu living. Transforma este espacio de la casa con estos 3 cambios fáciles y baratos sin obras.
Esta es una manera de poder mantener tus objetos en orden y a tu alcance de manera eficaz.
El fenómeno de la película animada de las Guerreras K-Pop ha llegado a las escuelas y a las mochilas de tus hijos con estos diseños e ideas de parches
Manualidades de Madera. Crea tus propios estantes flotantes combinando encastre simple y protege la madera con barniz mate.
Decoración de cuadernos de Stitch. Conoce estos 5 diseños creativos paso a paso para personalizar tus útiles.
Esta es una manera en la que puedes reducir los desechos y obtener grandes elementos.
Afirmó que incluso llegó a tener problemas de salud mental, por lo que no piensa dejarse
El momento resultó confuso y divertido y no pasó desapercibido para nadie
El crítico en la segunda temporada de La Granja VIP volvió a arremeter contra el cazafantasmas
Si te gusta mucho peinar a tu hija con moños y diademas, puedes crear un bonito y sencillo organizador a crochet para tenerlos todos siempre a la vista.
El actor cubano no dudó en decir esta fuerte declaración esta noche en La Granja VIP.
Natalia no se quedó callada y llamó manipuladora a la actriz
Durante La Gala de La Granja VIP, tuvimos varios pleitos y muchos nominados. Así es, por esta ocasión tenemos un total de cinco nominados en la placa.
La actriz se defendió de las acusaciones de La Vikinga en La Granja VIP Segunda Temporada.
La victoria de Manelyk le dio el beneficio de elegir a un nominado más. Esto dio como resultado un total de 5 nominados esta semana en La Granja VIP.
Como capataz tomó la decisión con base en el trabajo realizado a lo largo de la semana
Luego del Caoes ocurrido en La Asamblea, Manelyk tuvo un momento de gloria al conseguir el beneficio tras completar la prueba en apenas 50 segundos.
Niurka se convirtió en la tercera nominada de la semana, mientras que un empate entre La Bebeshita y Mónica Escobedo obligó a Pascal a tomar una decisión.