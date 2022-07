Revelan la última voluntad de Fernando del Solar antes de morir.

Ana Ferro, esposa de Fernando del Solar, ofreció una conferencia de prensa esta misma mañana para hablar sobre la reciente muerte del conductor argentino.

Así llegó Fer del Solar a México para hacer su vida y triunfar.

La joven confesó que, luego del dolor por la muerte de su padre y una gripa que se convirtió en neumonía, la salud de Fernando del Solar se agravó.

Ana Ferro también reveló que la última voluntad del conductor fue ser cremado, además negó que sus restos serán trasladados a Argentina.

“Que lo cremarán... que lo estuvieran velando unos días porque tenía la creencia que podía ir a visitar a todos. Eso era lo que él deseaba y se está cumpliendo todo lo que él pidió", dijo sobre la última voluntad de Fer.

“No se van a Argentina. Él no quería estar en Argentina. Tiene más años en México que en Argentina, aquí hizo su carrera, aquí comenzó y conoció a su gente”, declaró sobre los restos del presentador.

Ana Ferro ofrece conferencia de prensa tras la muerte de Fernando del Solar

Ana Ferro también confirmó que no habrá misa para Fernando del Solar, sino una ceremonia espiritual debido a las creencias del conductor argentino.

“Vamos a hacer una ceremonia espiritual. No va a haber misa, él creía en Dios en todas las dimensiones, él no creía en la religión. Decía que todos somos uno solo, todos somos espíritu y todos vamos a la misma dirección”, contó en conferencia de prensa.

El conductor también realizó una petición a Ana respecto a sus hijos, Luciano y Paolo: “Que los amara y que los cuidara, que los siguiera viendo”, reveló.

Y este es el mensaje de Ana para Fer, quien afortunadamente se pudo despedir de él y estar hasta su último suspiro.

“No me quedé con nada, me pude despedir de él, estuve hasta el último instante con él y eso me hace sentir bien”, concluyó pidiéndo un aplauso para Fer.

