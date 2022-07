Ana Ferro despide a Fernando del Solar en Venga la Alegría.

Ana Ferro se enlazó a nuestro foro de Venga La Alegría esta mañana para despedir a su esposo, Fernando del Solar. Entre lágrimas, la joven contó cómo fueron los últimos momentos del presentador argentino antes de su fallecimiento.

Ana Ferro nos abrió su corazón para platicar sobre Fernando del Solar.

“Luchó hasta el último momento, hasta el último instante, se fue tranquilo, feliz y en paz. Yo le dije ‘dame chance de llorarte, no te asustes, déjame llorar todo lo que necesito llorar’, después honraré su vida y seguiré con su legado”, dijo a VLA .

“Yo quería ser muy hermética y cerrada porque es un dolor inexplicable, que se te desgarra el alma y que no puedes entender. No olviden su sonrisa”, continuó en este programa.

Te puede interesar: Fernando del Solar ya había firmado una carta de voluntad anticipada.

Ana Ferro despide a su esposo Fernando del Solar

Ana Ferro confiesa que Fernando del Solar es el amor de su vida, pues ambos sanaron sus corazones en un momento clave de sus vidas.

“Es el amor de mi vida. Jamás había conocido a un ser humano tan noble y tan desprendido de todo. Todos los días luchaba por seguir adelante y mejorar. Nunca se cansó. Me enseñó a volver a amar, juntó mi corazón hecho pedazos, nos unimos y fuimos los más felices”, contó en exclusiva a Venga la Alegría.

Luego de casarse en una emotiva boda en Cancún y vivir juntos su propia historia de amor, Ana Ferro despidió a Fer con este mensaje.

“Fer me dijo ‘eres a la única mujer a la que me he declarado’. No saben lo feliz que me puso eso, en terapia me dijo ‘sigues siendo la única’. Él seguira siendo el único en mi corazón”, dijo la también maestra de yoga y concluyó con la frase “no hay otro igual que él, se los prometo”.

También te puede interesar: Este fue el último VIDEO que compartió Fernando del Solar antes de morir.