Fernando Santana, viudo de Hiromi, anuncia que será papá.

¿Cuál fue el emotivo mensaje de Carlos Rivera para Hiromi?

En abril de 2022, Carlos Rivera dedicó un emotivo mensaje a Hiromi tras finalizar el musical ‘José El Soñador’.



“Quiero agradecer a los que me inspiraron, a Hiromi, que seguramente está en alguna parte, porque ella formó parte de mi vida y me llevó a lugares donde nunca me hubiera imaginado”, añadió.