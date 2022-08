Fidel Rueda sufre intento de asalto a mano armada; hay dos lesionados.

La inseguridad es un mal que no cesa en México y no discrimina por razón edad, religión, estatus social, raza ni de ningún tipo. La noche de ayer jueves 4 de agosto, un camión de Fidel Rueda sufrió un intento de asalto, afortunadamente el robo no se perpetró; sin embargo, dejó un saldo de dos personas de su staff que resultaron heridas.

Rafa Balderrama habló con Fidel Rueda y le dijo hasta lo que no debía.

El cantante de regional mexicano se dirigía junto con su equipo a Puebla, para presentarse el próximo sábado 6 en la Feria de Atoyatempan, cuando sufrieron un intento de asalto alrededor de las 21:45 horas sobre la autopista México-Puebla a la altura de San Martín Texmelucan, en el kilómetro 95.

Sin embargo, el chofer de la unidad habría intentado repeler el asalto al no detener el camión, al ver esto, los asaltantes abrieron fuego y comenzaron a disparar contra ellos, incluso los persiguieron durante varios minutos hasta llegar a Santa María Moyotzingo donde intervino la policía local y frustró el robo.

¿Qué le pasó a Fidel Rueda? A través de un comunicado de prensa, Fidel Rueda dio a conocer la noticia y reveló que afortunadamente él y las personas que resultaron heridas se encontraban fuera de peligro.

Te puede interesar: Moderatto denuncia robo con violencia de instrumentos.

“El díade ayer, alrededor de las 9:45 pm sufrimos un asalto en la carretera México-Puebla. Desafortunadamente, dos miembros de nuestro equipo fueron lesionados por arma de fuego, en este momento se encuentran fuera de peligro gracias a la acción de Paramédicos y Doctores que los atendieron”.

Así mismo, informó que ya levantaron el acta correspondiente. “Presentamos los testimonios y las denuncias con las autoridades correspondientes dejando en sus manos las acciones legales”.

“Quiero agradecer a todas las personas que se preocuparon y estuvieron pendientes de mi integridad y de mi equipo”, añadió.

De acuerdo con medios locales, los miembros del staff del cantante que resultaron heridos fueron trasladados al Hospital Integral que se encuentra en la comunidad El Moral.