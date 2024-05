¡Indignante VIDEO! “Lady Mediocres” se burla de vecinos trabajadores

¿Te imaginas que después de una larga semana de trabajo, solo quieres descansar en tu hogar, pero tus vecinos te impiden dormir con su fiesta interminable? Pues eso es lo que les sucedió a unos vecinos en Zapopan, Jalisco, quienes fueron víctimas de la prepotencia de una mujer apodada “Lady Mediocres”.

¿Qué hizo Lady Mediocres?

En un video que circula por TikTok, se observa a un hombre grabando a sus vecinos mientras disfrutan de una fiesta que, al parecer, ya duraba varias horas. Al pedirles que bajaran el volumen de la música y dejaran descansar a los demás, una mujer se asomó desde la terraza para gritarles con total desprecio: "¿Mañana trabajan? Pobrecitos, pobrecitos, mañana trabajan, pinches mediocres cabrones”, exclamó la mujer, quien ahora se ha ganado el título de “Lady Mediocres” por su comportamiento arrogante y falta de empatía.

Luego de que se viralizara el clip, usuarios en TikTok respondieron con mensajes burlándose de “Lady Mediocres”: “Mi amiga que trabaja en el ayuntamiento”, “pero ellos con dinero y no aparentan lo que no tienen jajaja”, “ella descansa los jueves” y “la nefasta que no controla el alcohol?”, fueron algunos de los comentarios que se hicieron presentes.

¿Qué son las ladys y los lords?

Es importante señalar que en México, los términos “lady” y “lord” se utilizan de forma sarcástica para referirse a personas que actúan de manera abusiva, irrespetuosa y prepotente. Estas personas suelen saltarse las normas, agredir a otros o exigir un trato especial.

¿Por qué se les llama “ladys” y “lords”?

El uso de estos términos tiene un toque irónico, ya que se asocian con personas de clase alta con mucho poder. Sin embargo, en este contexto, se utiliza para resaltar la incongruencia entre su estatus social imaginario y su comportamiento deplorable.

