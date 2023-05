Filtran FOTOS de Clara Chía de fiesta mientras Piqué anda en Miami.

Ahora que Shakira se mudó a Miami, Florida, junto con sus hijos Milan y Sasha, Gerard Piqué ha tenido que viajar de España a Estados Unidos por primera vez para pasar tiempo con sus hijos, tal como quedó estipulado en el acuerdo al que llegó la expareja. Mientras el exfutbolista se encontraba lejos de Barcelona, Clara Chía Martí aprovechó para irse de fiesta y pasarla de lo lindo.

Esmeralda sabe la verdad de Itzel y quiere que ella confiese todo.

¿Piqué subió de peso? A su llegada a territorio estadounidense, Piqué fue abordado por los medios de comunicación y, aunque no respondió a ninguno de los cuestionamientos, sorprendió su desaliñada y descuidada apariencia, pues lució con algunos kilos de más.

Te puede interesar: ¿Piqué y el hermano de Shakira se pelearon a golpes? Esto se sabe.

Aparentemente, Gerard no sólo viajó a Estados Unidos para visitar a sus hijos, sino también para aclarar ciertos puntos del acuerdo de separación que firmó con la cantante colombiana, a quien le otorgó la custodia total de Milan y Sasha.

También te puede interesar: Fans se burlan de Piqué por lucir pasadito de peso.

¿Clara Chía aprovechó la ausencia de Piqué para irse de fiesta?

Ahora que la polémica pareja se tuvo que separar, Clara Chía Martí aprovechó que Gerard Piqué anda en Estados Unidos con sus hijos y se fue de fiesta, hecho que se volvió viral en redes sociales y que está dando mucho de qué hablar.

Durante su viaje, Piqué no llevó a la joven española, pues se rumora que Milan y Sasha no toleran a Clara, así como que Shakira está haciendo todo lo posible para que sus hijos no convivan con la actual novia del exBarcelona.

Te puede interesar: Así fue el reencuentro de Gerard Piqué y sus hijos en Miami, en medio de la polémica.

Mientras tanto, Clara Chía se encargó de darle rienda suelta a la vida y se fue de fiesta con un par de amigos por los alrededores de Barcelona, pero no contó con que el paparazzi Jordi Martín, quien se ha convertido en su sombra, la seguiría.

Cuando Piqué estaba desayunando con sus hijos en Miami, Clara Chía disfrutaba de una tarde de fiesta, lo que generó una gran polémica ya que muchos aseguraron que la joven española no extrañaba en lo más mínimo al dueño de Kosmos.

¿A dónde llevó Piqué a sus hijos?

En los días que Piqué ha estado con sus hijos en Miami, el exfutbolista llevó a sus pequeños a un restaurante con vista al mar, donde comieron durante el fin de semana. Después fueron captados en un restaurante de gastronomía italiana, donde la peculiaridad del lugar eran todas las referencias que tenían al futbol, deporte en el que Piqué fue campeón del mundo en 2010.