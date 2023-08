Filtran foto del presunto feminicida de Milagros Monserrat en León

Gran indignación ha provocado la muerte de Milagros Monserrat Meza de la Rosa, de 40 años, quien fue asesinada el día de ayer en la colonia Granada, de León, Guanajuato. En la grabación difundida en las redes sociales, se puede ver cómo el feminicida apuñala a la mujer en diversas ocasiones.

¿Qué pasó con Milagros Monserrat?

En el video que se hizo viral en las redes sociales, se observa a Milagros Monserrat Meza de la Rosa caminando por la calle, de camino al supermercado en el que trabajaba como cajera, cuando su agresor la atacó brutalmente.

Te puede interesar: Milagros Monserrat: Esto se sabe del hombre que apuñaló a mujer en calles de León, Guanajuato

Nuevos videos develan los movimientos de Debanhi Escobar.

Milagros Monserrat pensó que se trataba de un asalto, incluso le aseguró a su agresor, que no tenía nada que darle: “¿Qué te doy? No tengo nada, te lo juro que no tengo nada”. Durante el forcejeo, el sujeto la apuñaló en reiteradas ocasiones y luego huyó del lugar.

Luego del ataque, Milagros Monserrat se cubrió la herida con la mano y caminó algunos metros, mientras se desangraba. Los cuerpos de emergencia arribaron al lugar a las 07:00 horas para confirmar su muerte.

También te puede interesar: Última Hora: Confirman que María Fernanda Sánchez, joven desparecida en Alemania, fue encontrada sin vida

¿Qué se sabe sobre el feminicida de Milagros Monserrat? Como mencionamos anteriormente, el sujeto escapó del lugar, sin embargo, a través de las redes sociales; usuarios han filtrado el rostro del supuesto feminicida de Milagros Monserrat, de 40 años de edad.

Miguel “N” fue identificado como el presunto feminicida de Milagros Monserrat Meza de la Rosa. Trabajó como inspector de calidad en la empresa Vandeci, ubicada en la calle Transportistas de la colonia Julián de Obregón. El domicilio del sujeto estaría ubicado en la calle Cortázar 219, colonia Moderna.

Te puede interesar: Así fue detenido Fernando “N”, el hombre que golpeó a un empleado de comida rápida

Este es Miguel, el asesino de Milagros Monserrat en la colonia Granada de León Guanajuato. Trabajó como inspector de calidad en la empresa Vandeci, ubicada en la calle Transportistas colonia Julián de Obregón. El teléfono de Miguel es el 477 228 5396.



Espero que los… pic.twitter.com/aVa1tI5ote — Danielrubrick (@Danielrubrick_) August 11, 2023

Gracias a estos datos, las autoridades catearon el domicilio, pero hasta el momento, se desconoce el resultado del operativo pues no han hecho pronunciamiento alguno.

Cabe mencionar que la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana (SSPC) de León, informó que se encuentra trabajando con la Fiscalía General del Estado (FGE), para esclarecer el feminicidio de Milagros Monserrat Meza de la Rosa.