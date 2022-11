Filtran primeras imágenes de Amaia Montero tras abandonar clínica donde estuvo internada.

La cantante española Amaia Montero preocupó hace algunas semanas a sus fans después de que publicara unas alarmantes fotografías en las que se veía desaliñada, con el semblante triste y la mirada un tanto perdida.

Natalia Jiménez cantó ‘Ya lo sé que tú te vas’ en El Grito de México.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?” publicó la intérprete de “La playa”, “Rosas” y “Jueves”, entre otras, junto a una fotografía en blanco y negro donde aparece sin maquillaje.

Posteriormente se dio a conocer que se desconocía el paradero de la exintegrante de La Oreja de Van Gogh, por lo que se creía que estaba desaparecida. Este miércoles salieron a la luz las primeras imágenes de la cantante.

¿Dónde estaba Amaia Montero? Diversos sitios españoles compartieron las primeras fotografías de Amaia Montero saliendo de la Clínica Universitaria de Navarra, donde estuvo internada durante un mes. En las imágenes se le ve con un mejor semblante y bastante recuperada.

Amaia Montero fue fotografiada a las afueras de la clínica cargando una bolsa y llevando varias maletas consigo. En todo momento la cantante estuvo acompañada de su madre y su hermana Idoia, quien fue una de las pocas personas que brindó información sobre el estado de salud de la española y declaró que “no está pasando por su mejor momento”.

Después de dicha publicación que encendió las alarmas, Montero tomó la decisión de apartarse del mundo y se puso en manos de especialistas, por ello ingresó a una clínica de rehabilitación para retomar las riendas de su vida con el apoyo de su familia.

Actualmente, el perfil de Amaia Montero luce renovado y no existe rastro alguno de aquella imagen que preocupó a sus fans y al mundo entero.

La revista Semana publicó entre sus páginas las primeras fotografías de Amaia Montero abandonado la clínica ya mencionada y reveló que “ahora se encuentra mejor y ha vuelto a casa, donde se termina de recuperar”.