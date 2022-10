Piqué arremete contra Shakira: “La próxima vez cierra esa boquita”.

Shakira y Gerard Piqué siguen siendo el foco de atención después de que anunciaran su separación a inicios del mes de junio después de 12 años de relación, hasta ahora la versión que más fuerza ha tomado tiene que ver con una supuesta infidelidad del jugador del FC Barcelona.

Analizamos el rostro y firma de Shakira y Piqué. ¡Esto descubrimos!

Los dos famosos han acaparado los reflectores en las últimas semanas gracias a Piqué, quien se ha dejado ver en público con Claria Chia Martí, su nueva pareja, pero también por las reuniones que han sostenido en días recientes para tratar la custodia de sus hijos Sasha y Milan.

Sin embargo, también se han filtrado algunos momentos de la pareja cuando estaban juntos. Recientemente, usuarios de las redes sociales revivieron un incómodo momento en el que el defensor central le habría pedido a Shakira que “cerrara la boca”.

De acuerdo con un hilo en Twitter, la intérprete de “Te Felicito” habría afirmado en una entrevista que no podía grabar sus videos y únicamente debía limitarse a trabajar con mujeres. Posteriormente, la cantante colombiana aseveró que Piqué le había pedido que la próxima vez “cerrara la boca”.

“Es verdad, no puedo actuar con un hombre en mis videos, entonces ahora me toca con mujeres. Gerard me dijo: la próxima vez cierra esa boquita en tus entrevistas, vale”, relató la estrella.

Debido a sus declaraciones, Shakira tuvo que salir a aclarar que el defensor español no era una persona celosa ni territorial, y aseguró que todo se había tratado de una broma. “Hola a todos. Recientemente, en algunas entrevistas mencioné que Gerard a veces podía ser territorial. Lo dije de forma humorística, pero que muchos medios de prensa lo han tomado de manera literal. La realidad es que tenemos una relación muy linda y de mutua confianza. La próxima vez seré más cuidadosa al usar mi sentido del humor”, afirmó.

"Gerard no me deja hacer vídeos con hombres, es una persona muy conservadora. Tiene un carácter celoso y territorial" - @shakira



🚩 pic.twitter.com/QoSGhyDD68 — 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐧𝐞 🕛🌙 (@la_folkloRik) September 28, 2022

¿Qué sacrificó Shakira para apoyar a Piqué? En una reciente entrevista para Elle, la barranquillera habló del acoso mediático del que ha sido objeto, además de recalcar que tuvo que abandonar un poco su carrera para apoyar al futbolista del Barcelona, de sus problemas con el fisco y de cómo sus hijos han sobrellevado la separación de ellos.

“Permanecí en silencio y sólo traté de procesarlo todo. Mmmmm, y sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público. Y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no sólo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil”, explicó.

También reconoció que tuvo que hacer algunos sacrificios cuando decidió unirse a Piqué como pareja. “Gerard, como futbolista, quería jugar al futbol y ganar títulos, y yo tenía que apoyarlo. Quiero decir que uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio, ¿no? Y así, uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio y yo lo hice, puse mi carrera en segundo plano y me vine a España a apoyarlo para que pudiera jugar al futbol y ganar títulos. Fue un actor de amor”, finalizó.