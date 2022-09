Shakira sería condenada a 8 años de cárcel por supuesto fraude fiscal.

¿Por qué Shakira sería condenada a 8 años de cárcel?

Las autoridades españolas sostienen que Shakira no ha abonado 14.5 millones de euros entre 2012 y 2014 y que esto constituye motivo suficiente para que sea condenada a 8 años de cárcel. Esto no es todo, sino que los fiscales piden que sea castigada con una fuerte multa económica si es declarada culpable.



Por el momento no hay una fecha fijada para esta instancia judicial pero mientras tanto Shakira ha negado enfáticamente haber cometido cualquier tipo de delito que justifique algún tipo de pena como la que están pidiendo los integrantes de la fiscalía española.