Filtran supuestos audios de involucrados en muerte de Octavio Ocaña

Después de que en redes sociales se filtrara un audio en el que presuntamente uno de los policías que presenció la muerte de Octavio Ocaña, comparte cómo al elemento policíaco que sometió al actor se le escapó accidentalmente el tiro que mató al histrión, Bertha Ocaña, hermana de éste, refrenda que hoy más que nunca su familia sostiene que Octavio Ocaña fue asesinado y no se disparó él mismo, tal como apuntaban originalmente las indagatorias.

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¿Qué dijo Bertha Ocaña?

En exclusiva para Ventaneando, Bertha Ocaña declaró que sobre los audios “ya habíamos tenido como la familia de Octavio la oportunidad de escuchar este audio. Honestamente desde el primer momento en el que lo escuchamos pues sí hubo mucho qué pensar porque sabemos cómo se manejan estas personas que dicen ser policías”.

¿Bertha Ocaña ve positivo que este audio se viralice? Así mismo, la hermana del malogrado actor reveló que “realmente nos dimos cuenta que más que policías, son personas que se dedican a atacar a la población y lo que más nos llamó la atención fue la parte final, en donde dicen que se les fue el tiro”.





“Por supuesto que nosotros eso nunca lo dudamos, haya sido o no con dolo sabemos que así fue como pasó, créeme que tenemos esto más que claro y es un audio que si a estas alturas se está viralizando nuevamente es positivo".

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"Sabemos y estamos conscientes que es mucha la gente que hoy por hoy ya conoce como pasaron realmente las cosas y ya están con esta versión de que Octavio no se mató, de que a Octavio lo mataron y con este audio también podemos confirmar cómo se manejan las cosas entre disque policías y adentro de ese municipio que es uno de los más peligrosos del Estado de México”, finalizó.