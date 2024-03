Filtran los últimos mensajes que recibió Nicandro Díaz antes de morir

Sin duda alguna la repentina muerte de Nicandro Díaz ha sido un duro golpe para el mundo del espectáculo mexicano, principalmente quienes tuvieron la dicha y fortuna de conocerlo, así como para sus familiares.

¿De qué murió Nicandro Díaz? En días pasados les informamos que el productor televisivo falleció a causa de un accidente vial, esto mientras viajaba a bordo de una motocicleta por las calles de Cozumel, Quintana Roo.

El productor Nicandro Díaz falleció este lunes a la edad de 60 años [VIDEO] Después de un lamentable accidente en una motocicleta acuática en Cozumel, el productor Nicandro Díaz falleció la mañana de este lunes a los 60 años, QEPD.

Nicandro Díaz viajaba junto a su novia Mariana Robles Ortiz; sin embargo, al intentar esquivar a un animal, perdió el control y derrapó, así lo informó la Dirección de Seguridad Pública de dicha entidad.

Se sabe que los cuerpos de emergencia arribaron al lugar donde encontraron a Mariana Robles Ortiz junto a Nicandro Díaz, quien posteriormente falleció a causa de un trauma esplénico, lo que significa que se le rompió el bazo, órgano encargado de almacenar sangre y que se encuentra atrás del estómago.

¿Cuáles fueron los últimos mensajes que recibió Nicandro Díaz?

Una de las actrices que se encuentra sumamente consternada por la repentina y fatídica muerte de Nicandro Díaz es Laura Flores, quien protagonizó algunos proyectos del productor televisivo.

La actriz reaccionó a su muerte en redes sociales y compartió los últimos mensajes que le envió a Díaz.

¿Qué le escribió Laura Flores?

Desde que se supo que Nicandro Díaz había tenido un accidente, comenzaron a pedir donadores de sangre, por eso Laura Flores se ofreció a donar sangre.

“¿Nic, estás bien?, leo que necesitas sangre en Cozumel, llamé al hospital, ya hay varios donante, aun así pienso ir mañana a Cozumel aunque no sea mi tipo”, escribió en uno de los mensajes.

Posteriormente le envió otros para reprocharle su partida: “Tú no Nic, tú no puedes ir aún, has hecho tanto por mi hija y por mí. Me llevaste al hospital con amenaza de…”, se alcanza a leer en otro mensaje.

¿Qué más publicó Laura Flores?

Laura Flores acompañó su publicación de Instagram con un breve mensaje que dice: “Mi mensajes de esta mañana para mi amigo Nicandro Díaz, no tengo palabras… Nicandro me llevó de urgencia al hospital con amenaza de aborto cuando grabamos Gotita de Amor, me cuidó tanto durante esa novela… En gran parte le debo el que María haya nacido… Me duele mucho el corazón”.