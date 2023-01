Filtran VIDEO de Karely Ruiz de OnlyFans: “No es justo”.

Las filtraciones están a la orden del día y nadie está exento, hace unos días le tocó a Babo de Cartel de Santa con su video explícito de “Piensa en mí”, ahora fue el turno de la guapa modelo e influencer Karely Ruiz.

La regiomontana sufrió la filtración de un candente video que ella misma publicó en su cuenta de OnlyFans, plataforma donde es una de las mejores pagadas junto a Celia Lora y Yanet García, por ello, rompió el silencio y habló sobre este desafortunado hecho.

¿De qué trata el video filtrado de Karely Ruiz? El video filtrado de la creadora de contenidos para adultos comenzó a circular en redes sociales ayer 17 de enero. En el clip se puede ver a la influencer completamente desnuda junto a otra mujer en una situación por demás comprometedora, por lo que generó un gran revuelo en redes.

Karely Ruiz fue la encargada de confirmar que sí era ella la mujer que aparece en el video, así como que este material había sido publicado en su cuenta de OnlyFans, posteriormente, realizó un live en su cuenta de Facebook donde habló de lo sucedido.

La modelo señaló que la filtración fue por parte de alguno de sus suscriptores y tachó el acto como algo injusto ya que este es contenido exclusivo que ella difunde en esta plataforma de contenido para adultos únicamente.

¿Qué dijo Karely Ruiz?

“Ya vi que traen caos ahí con un video, miren chicos, la verdad yo ya me hice muy liberal en ese aspecto y sí lo grabé, claro que lo grabé, ahí se ve mi carota, lo subí a mi página de OnlyFans y lamentablemente algún pen… lo sacó, algún menso lo sacó de la página, pero no se me hace justo porque la gente que realmente paga para ver esos videos pues han de decir ‘¿por qué estoy pagando para verla y un menso la saca?’ Siempre he tenido ese conflicto porque no es justo, pero bueno”, declaró.

¿Tomará alguna acción legal?

En otro fragmento de live, Karely Ruiz dejó entrever que no tiene contemplado ejercer alguna acción legal, pues esto es algo con lo que ha tenido que lidiar y lejos de afectarle le beneficia, pues esto hace que su popularidad aumente y también sus ingresos.

“Traen un revuelo con esos videos, ya me los mandaron y miren chicos a mí no me espanta porque yo los grabé, soy yo, estoy consciente que este tipo de videos iban a salir, la verdad me sorprendió porque salió lo de “El Babo” y luego sacan algo mío, pero pues me ayudó, me está ayudando, no es la primera vez que me queman, así que no hay ped…, hay peda”, añadió.

¿Qué dijo sobre la filtración del video de Babo?

Ayer les dimos a conocer que Karely Ruiz se subió al tren de Babo, incluso señaló que la invitaron para participar en el video explícito, pero recientemente aseguró que nunca había visto algo similar a lo del rapero mexicano, haciendo referencia a su miembro viril. Por último, sentenció que la filtración y todo el tema de Babo le pareció “muy turbio”.